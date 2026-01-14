Capa Jornal Amazônia
Campanha de adoção nomeia filhotes como personagens de ‘Crepúsculo’: ‘O começo de um amor eterno’

O Departamento de Proteção Animal (DPA) de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul (RS), deu aos cachorros os nomes de Bella, Edward, Jacob e Jasper

Lívia Ximenes
fonte

O Departamento de Proteção Animal de Caxias do Sul usa filmes e séries para divulgar animais disponíveis para adoção (Reprodução / Instagram @dpa.cxs)

O Departamento de Proteção Animal (DPA) de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul (RS), tem usado filmes e séries para campanhas de adoção de animais. Dessa vez, o órgão escolheu a saga “Crepúsculo” como tema e nomeou os filhotes conforme os personagens. Com castração garantida pela Prefeitura Municipal, os cachorros estão com 50 dias e serão de porte médio.

“Eles não brilham ao sol, mas iluminam qualquer lar”, diz a legenda. Bella, Edward, Jacob e Jasper estão disponíveis a quem se interessar. Os filhotes possuem pelagem preta e branca.

Quem quiser adotar um ou mais animais, pode entrar em contato com o Departamento de Proteção Animal pelo perfil no Instagram, @dpa.cxs, ou via telefone (54) 3901-1445, conforme as orientações fornecidas. “Talvez não seja um romance sobrenatural… mas pode ser o começo de um amor eterno”, fala o órgão.

.
