Campanha de adoção nomeia filhotes como personagens de ‘Crepúsculo’: ‘O começo de um amor eterno’

O Departamento de Proteção Animal (DPA) de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul (RS), tem usado filmes e séries para campanhas de adoção de animais. Dessa vez, o órgão escolheu a saga “Crepúsculo” como tema e nomeou os filhotes conforme os personagens. Com castração garantida pela Prefeitura Municipal, os cachorros estão com 50 dias e serão de porte médio.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Pets fazem companhia e melhoram a vida de idosos]]

“Eles não brilham ao sol, mas iluminam qualquer lar”, diz a legenda. Bella, Edward, Jacob e Jasper estão disponíveis a quem se interessar. Os filhotes possuem pelagem preta e branca.

Quem quiser adotar um ou mais animais, pode entrar em contato com o Departamento de Proteção Animal pelo perfil no Instagram, @dpa.cxs, ou via telefone (54) 3901-1445, conforme as orientações fornecidas. “Talvez não seja um romance sobrenatural… mas pode ser o começo de um amor eterno”, fala o órgão.