O Liberal chevron right Pets chevron right

'Stranger Dogs': Abrigo viraliza após fazer campanha de adoção pet inspirada em 'Stranger Things'

Em uma ação divertida, os cães foram apresentados nas redes sociais como versões caninas de personagens da série

Gabrielle Borges
fonte

A referência ao universo da série despertou curiosidade e empatia, transformando a campanha em um sucesso (Reprodução/Instagram/@dpa.cxs)

Inspirado no sucesso estrondoso da última temporada da série "Stranger Things", o Departamento de Proteção Animal de Caxias do Sul (RS) decidiu dar uma dose de criatividade e visibilidade aos seus adoráveis filhotes.

Em uma ação divertida, os cães foram apresentados nas redes sociais como versões caninas de personagens da série, como Eleven, Mike, Dustin, Max e Will, em uma campanha de adoção que rapidamente conquistou a web.

VEJA MAIS

image Calor extremo: saiba como proteger cães e gatos durante a onda de calor no Brasil
O calor pode ser fatal para os pets; confira as dicas para protegê-los

image Sepultamento de cães e gatos junto aos donos? Assembleia de São Paulo aprova projeto; entenda
Medidas visam fortalecer o vínculo entre humanos e animais, além de garantir auxílio e responsabilização em casos de maus-tratos

image Pets transformam a vida de idosos para melhor
Os pets ajudam a melhorar a qualidade de vida, o bem-estar, a saúde física e o psicológico dos idosos

Com visuais que lembram os personagens da série Stranger Things, os “Stranger Dogs” conquistaram as redes sociais com fotos que rapidamente viralizaram no Instagram. A referência ao universo da série despertou curiosidade e empatia, transformando a campanha em um sucesso que uniu diversão e incentivar a adoção responsável. Confira:

De acordo com informações, os filhotes têm cerca de 50 dias, porte médio e já contam com castração garantida pela Prefeitura na idade apropriada. “Diretamente do Mundo Invertido, esses pequenos estão prontos para serem adotados”, brincou o Departamento de Proteção Animal (DPA) de Caxias do Sul na divulgação.

A ação, porém, não é inédita. O DPA já havia apostado em outra campanha criativa inspirada no universo do "Sítio do Pica-Pau Amarelo", que também gerou grande repercussão e aumentou a procura por adoção.

Nas redes sociais, os internautas se encantaram com os filhotes. “Meu Deus, que fofura! Que todos sejam adotados” e “Lindos e super fofos, produção nota mil. Que encontrem lares amorosos”, comentaram alguns seguidores.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Pets

Variedades

adoção de animais

adoção de pets

Stranger Things
