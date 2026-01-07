'Stranger Dogs': Abrigo viraliza após fazer campanha de adoção pet inspirada em 'Stranger Things'

Inspirado no sucesso estrondoso da última temporada da série "Stranger Things", o Departamento de Proteção Animal de Caxias do Sul (RS) decidiu dar uma dose de criatividade e visibilidade aos seus adoráveis filhotes.

Em uma ação divertida, os cães foram apresentados nas redes sociais como versões caninas de personagens da série, como Eleven, Mike, Dustin, Max e Will, em uma campanha de adoção que rapidamente conquistou a web.

Com visuais que lembram os personagens da série Stranger Things, os “Stranger Dogs” conquistaram as redes sociais com fotos que rapidamente viralizaram no Instagram. A referência ao universo da série despertou curiosidade e empatia, transformando a campanha em um sucesso que uniu diversão e incentivar a adoção responsável. Confira:

De acordo com informações, os filhotes têm cerca de 50 dias, porte médio e já contam com castração garantida pela Prefeitura na idade apropriada. “Diretamente do Mundo Invertido, esses pequenos estão prontos para serem adotados”, brincou o Departamento de Proteção Animal (DPA) de Caxias do Sul na divulgação.

A ação, porém, não é inédita. O DPA já havia apostado em outra campanha criativa inspirada no universo do "Sítio do Pica-Pau Amarelo", que também gerou grande repercussão e aumentou a procura por adoção.

Nas redes sociais, os internautas se encantaram com os filhotes. “Meu Deus, que fofura! Que todos sejam adotados” e “Lindos e super fofos, produção nota mil. Que encontrem lares amorosos”, comentaram alguns seguidores.

