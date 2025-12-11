Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Pets transformam a vida de idosos para melhor

Os pets ajudam a melhorar a qualidade de vida, o bem-estar, a saúde física e o psicológico dos idosos

Vito Gemaque

Os dias tem sido mais alegres para a aposentada Suely Gomes, de 71 anos, ao lado da cachorrinha Mel, sua incansável companheira. As duas passeiam de bicicleta todas as manhãs no Conjunto Satélite. As companheiras inseparáveis fazem companhia uma para a outra. A chegada de Mel, na vida da aposentada mudou tudo. Assim como as duas, milhões de lares brasileiros possuem pets que possuem impacto positivo na saúde de idosos.

“Eu estava com problema de ansiedade, na época que peguei a Mel e perdi a Nina. Estava quase entrando numa depressão, chorava dia e noite. Fomos atrás de arranjar um cachorro e deu errado. Fomos num lugar que venderam um cachorro, que não era o original. E uma semana depois apareceu a Melzinha, de uma moça que fez um resgate de maus-tratos”, relembra. Melzinha estava com um ano quando veio para cá.

Suely Gomes, de 71 anos, ao lado da cachorrinha Mel

A cachorra é uma presença constante dentro do lar de Suely. “Eu sou sozinha, mas tendo a Mel pertinho de mim, eu sinto que tenho alguém em casa. Eu falo com ela sempre que preciso de alguma coisa. Eu digo Mel vem cá vem com a tua mãe. Essas coisas assim. É uma boa companhia na minha idade”, atesta Suely.

Bem-estar

A terapeuta ocupacional Ana Paula Santos Sarmanho, de Belém, detalha que várias pesquisas científicas já apontaram os benefícios dos pets para as pessoas idosas. Os pets ajudam a melhorar a qualidade de vida, o bem-estar, a saúde física e o psicológico dos idosos.

“Os principais benefícios são três. Um deles é a companhia constante, esses pets podem ajudar na redução da solidão, com o amor incondicional que eles podem dar aos seus tutores. Segundo benefício é o estimulo físico, alguns pets como cães podem incentivar a atividade física desse idoso com caminhadas diárias, movimentação em casa nas brincadeiras, e no terceiro ponto o bem-estar emocional, porque os pets podem ajudar a reduzir o estresse e a depressão, e melhorar alguns quadros de memória, que podem ser apresentados pelos idosos”, destaca a pesquisadora.

Sandra Bandeira, de 68 anos, tem três cachorros (Marrom, Peteleco e Little Grey) e dois gatos (Uruca e Flip). Desde criança, Sandra foi acostumada com a presença dos pets. Atualmente, o vínculo criado entre a tutora e os animais é inquebrável. Eles a ajudam a passar por vários momentos difíceis. Os pets trazem mais alegria para a sua vida. “É como se diz popularmente, são grudados em mim. Eles sentem, eu sinto que eles sentem em mim a tristeza, a doença, a alegria, e vem para perto de mim”, conta. “Eles são assim mesmo, eu sento e eles veem até mim”, repara.

Sandra Bandeira, de 68 anos, que é tutora de três cachorros (Marrom, Peteleco e Little Grey) e dois

Sandra é paciente renal crônica e precisou se internar para fazer hemodiálise. Durante a internação, a família contou que os cachorros sentiram muita falta dela. “Eu me internei para hemodiálise, e elas ficaram aqui, choraram, ficavam me procurando, esperando eu chegar na porta, as pessoas me diziam”, relata.

A saudade era tenta que durante a internação, a aposentada pediu para a filha colocar o celular no viva-voz para as cachorras ouvirem sua voz. Elas ficaram animadas, procurando pela casa. “Eu passei dois meses no hospital, senti muita falta delas também”, declarou. “É uma relação de entrega de uma para a outra”, pontua.

“Toda pessoa deveria ter um pet, não só idosos. É muito bom para crianças. Tem muitos idosos que ficam sozinhos. Você pode conversar com eles, eles podem te entender. Elas entendem muito bem. Todos deveriam ter um pet, seja ele qual for”, assegura.

Orientações

Antes dos idosos terem um pet, a terapeuta ocupacional Ana Paula Sarmanho faz algumas recomendações. É preciso ter cuidado e pensar bem na escolha do tipo de pet ideal para cada família e idoso. “Por exemplo, dependendo da situação, se é um idoso que tem uma mobilidade menor, que não sai com tanta frequência de casa, que não pode fazer tantas movimentações, é importante considerar cães de pequeno ou médio porte”, assegura.

Já para os idosos que tem mais mobilidade e mais ativos, os cães de maior porte podem oferecer maior nível de atividade. Os cachorros maiores necessitam de passeios e atividades físicas em maior quantidade, o que resultará em maior exercício do tutor.

Outras possibilidades são os gatos, que são carinhosos, e atenciosos, e exigem menos atividades físicas, é preciso ter cuidado com a higienização das unhas. Alguns idosos podem ter também peixes e aves, ideais para quem busca tranquilidade e pouco trabalho, ou tem pouco espaço em casa.

Benefícios dos pets para idosos

Companhia constante

- Redução da solidão

- Presença afetiva diária

- Amor incondicional ao tutor


Estímulo físico

- Incentivo a caminhadas diárias

- Mais movimento dentro de casa

- Brincadeiras que mantêm o corpo ativo
 

Bem-estar emocional:

- Redução do estresse

- Alívio de quadros depressivos

- Melhora na memória em alguns casos

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

idosos com pets

be-estar idosos

amor pet
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Feirão automotivo

Belém recebe Mega Auto Feirão com mais de 300 veículos e condições especiais

Evento no Porto Futuro ocorre de 11 a 14 de dezembro, com entrada zero, primeira parcela após o Carnaval e financiamento facilitado

10.12.25 12h17

CELEBRAÇÃO

Vigilância e fé marcam celebração do Primeiro Domingo do Advento na sede do Grupo Liberal

Padre Cláudio Pighin conduziu a cerimônia, destacando a mensagem do Evangelho e a importância de aplicar os ensinamentos de Cristo na vida cotidiana

30.11.25 12h30

Polêmica

Após críticar Belém, chanceler alemão gera polêmica com declaração sobre Angola

Friedrich Merz esteve em Luanda para participar da cúpula entre a União Europeia e a União Africana

26.11.25 11h41

BELÉM

Grupo Liberal promove corte de cabelo para homens em atividade alusiva ao Novembro Azul

Na terça (25/11), o mesmo serviço acontecerá para os profissionais da TV Liberal

24.11.25 15h52

MAIS LIDAS EM BELÉM

BELÉM

Círio 2022: praticantes de religião de matriz africana fazem homenagem a Nossa Senhora de Nazaré

A homenagem ocorreu em Ananindeua, durante o traslado da imagem peregrina

07.10.22 12h57

PREVENÇÃO

Revisão no carro: confira os itens que devem ser checados antes de viajar no fim de ano

A revisão completa deve ser feita a cada seis meses ou a cada 5.000 km rodados

12.12.25 8h00

NATAL

Especial de Natal será realizado pela primeira vez em Belém

A programação inédita leva cortejo natalino, coral, Balada Kids, chegada do Papai Noel e uma árvore de 32 metros ao Parque Linear da Doca

12.12.25 18h41

PROGRAMAÇÃO

Quando o Parque da Cidade vai fechar? Veja até quando o espaço ficará aberto ao público

Espaço será fechado ao público para a preparação da COP 30, que acontece em novembro de 2025 em Belém. Entenda o motivo e saiba quando o parque deve reabrir

24.07.25 0h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda