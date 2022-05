Oscar não aceitará mais filmes só de streaming

Após dois anos de ajustes relacionados à pandemia de covid-19, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas retoma os termos de elegibilidade e informou na quarta-feira, 18, que os candidatos ao Oscar novamente terão que lançar seus filmes nos cinemas.

VEJA MAIS

Os filmes qualificados podem estrear em um serviço de streaming e nos cinemas com exibição mínima de sete dias consecutivos, com pelo menos uma exibição por dia em uma das salas selecionadas para que o filme seja elegível. Os locais ainda são Los Angeles, Nova York, Chicago, Miami, Atlanta e a área da baía de São Francisco, todas nos EUA. Foi dessa forma que os filmes ‘O Irlandês’ e ‘Roma’, da Netflix, chegaram a disputar o Oscar antes da pandemia.

Outra mudança é que o Oscar de “Melhor Documentário” e “Melhor Documentário em curta-metragem” foram renomeados para “Documentário em longa-metragem” e “Documentário em curtametragem”, respectivamente.

As regras e mudanças foram aprovadas pelo conselho da organização em sua reunião mais recente, onde determinaram que a janela de elegibilidade retornaria ao padrão para o 95º Oscar em 2023. Também foi aprovado que filmes individuais não podem enviar mais de três canções para o prêmio de melhor música original.

A organização ainda distribuiu diretrizes atualizadas para campanhas de premiação para “manter um alto grau de justiça e transparência” na forma como as empresas cinematográficas e os indivíduos promovem os filmes. Essas diretrizes se concentram em promoções, exibições, contato com membros e hospitalidade.

Uma regra diz que “nenhum material promocional, ou qualquer coisa de valor, pode ser dado aos membros em exibições ou de outra forma”, e após as indicações até o encerramento das votações. “As exibições não podem incluir recepções, entretenimento, comida e bebida de cortesia ou outra hospitalidade’’. Também limita o número de e-mails que os votantes podem receber sobre um filme específico por semana, e os membros do ramo musical não podem entrar em contato diretamente com outros do mesmo segmento para promover a indicação de qualquer música ou partitura. E não devem participar de exibições ou eventos com apresentações ao vivo de música qualificada. A Academia reiterou que os membros devem tomar decisões “baseadas apenas nos méritos artísticos e técnicos dos filmes”.

As consequências da violação das diretrizes incluem desqualificação e possível suspensão ou expulsão da Academia. A 95ª edição do Oscar será realizada em Los Angeles no dia 12 de março de 2023.