Oscar 2022: acompanhe os vencedores da noite

A principal cerimônia do cinema é neste domingo (27), em Hollywood. O evento está sendo transmitido com exclusividade no streaming pelo Globoplay. A transmissão é gratuita, para todos os usuários logados, sem necessidade de assinatura.

No Brasil, o evento é apresentada por Maria Beltrão, Marcelo Adnet, Fábio Porchat e Dira Paes.

Acompanhe:

O primeiro prêmio da noite foi para a atriz Ariana DeBose, na categoria Melhor Atriz Coadjuvante. Ariana DeBose participou do filme Amor, sublime amor. A atriz era a principal aposta para a categoria.

O prêmio de Melhor Documentário de Curta-Metragem foi para o filme The queen of basketball.

Liderando as indicações da noite, o filme Duna já levou seis das dez estatuetas nas quais concorre. O filme ganhou nas categorias Melhor Trilha Sonora Orginal, Melhor Som, Melhor Montagem, Melhor Fotografia, Melhor Direção de Arte e Melhor Efeito Visual.

O Oscar de Melhor Animação ficou com o filme Encanto.

"The Long Goodbye" venceu o Oscar 2022 na categoria de Melhor Curta-Metragem.

Troy Kotsur, do filme No ritmo do coração, venceu a categoria de Melhor Ator Coadjuvante. O ator, que tem deficiência auditiva, agradeceu em libras. "Agradeço todos os palcos que me permitiram desenvolver a minha arte como ator. Para todos aqueles que têm problemas auditivos".

Na categoria Melhor Filme Internacional, o vencedor foi Drive My Car, do Japão.

Cruella vence a categoria de Melhor Figurino no Oscar 2022.