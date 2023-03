Oscar 2023: veja onde assistir 'Avatar: O Caminho da Água', filme indicado

O Oscar 2023 acontecerá no próximo dia 12, trazendo ao público os vencedores das 23 categorias da cerimônia, realizada desde 1929 nos Estados Unidos. Entre os indicados está o filme “Avatar: O Caminho da Água”, dirigido pelo cineasta James Cameron. Sequência de "Avatar", o longa de três horas de duração chega aos cinemas 13 anos após o primeiro filme.

“Avatar: O Caminho da Água” se passa dez anos após a primeira batalha em Pandora, quando os humanos invadiram o planeta para retirar o minério precioso chamado Unobtanium, que não é encontrado na Terra.

Jake e a família encontram abrigo com os Na'vi do mar e, ao lado deles, aprendem as tarefas da tribo (Reprodução/Disney)

Na sequência, Jake Sully, já considerado parte dos Na'vi, convive tranquilamente com a tribo, junto da esposa Ney'tiri, com quem construiu uma família e teve quatro filhos. Considerado o novo líder do local, Jake tem que abandonar os dias tranquilos para buscar refúgio com os Na'vi de outra região do planeta, quando os humanos reaparecem em busca de vingança.

Onde assistir “Avatar: O Caminho da Água”?

A produção que concorre em quatro categorias do Oscar está disponível no catálogo de filmes da Disney+. Além de estar na plataforma de streaming, o longa está em cartaz nas salas de cinema desde 15 de dezembro.

O filme aborda a luta de Jake Sully e Ney'tiri em busca de um lugar seguro para a família (Divulgação/Disney)

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)