‘Nosferatu’, ‘Drácula’, ‘Blade’ e mais: conheça 6 filmes sobre vampiros

Filmes de vampiro são parte da cultura desde 1922, com a estreia de “Nosferatu”, do cineasta alemão Friedrich Wilhelm Murnau. Nesta quinta-feira (2), o longa clássico ganha remake dirigido por Robert Eggers e estrelado por Lily-Rose Depp, Willem Dafoe, Nicholas Hoult e Bill Skarsgard. Outras obras, como “Drácula” e “Blade”, também são sucessos entre os fãs do gênero.

1. “Nosferatu” (2024)

Sinopse: Na Alemanha, nos anos 1800, o corretor de imóveis Thomas Hutter (Nicholas Hoult) é responsável por ajudar o rico e misterioso Conde Orlok (Bill Skarsgard) a procurar um novo lar. Quando vai às montanhas da Transilvânia para resolver as questões da nova casa, Thomas encontra o mal encarnado e todos lhe dizem para abandonar a rota. Longe dali, sua esposa, Ellen (Lily-Rose Depp), passa a ser perturbada com sonhos assustadores. De alguma forma, Ellen está conectada ao suposto homem que Thomas encontrará nas ruínas de um castelo.

Onde assistir: nos cinemas, a partir de 02 de janeiro

2. “Drácula de Bram Strocker” (1992)

Sinopse: Durante o século XV, a amada de um líder e guerreiro dos Cárpatos tira a sua própria vida ao acreditar que ele está morto. Quando recebe a recusa de enterrá-la em solo sagrado, o homem renega a Igreja e perambula como um morto-vivo. Ao encontrar um jovem advogado, ele descobre que a noiva do rapaz é a reencarnação da sua grande paixão. Agora, o morto-vivo luta para encontrá-la.

Onde assistir: Max e Prime Video

3. “Blade: O Caçador de Vampiros” (1998)

Sinopse: Blade (Wesley Snipes) é contaminado pelo sangue de uma criatura das trevas e decide, então, tornar-se um guerreiro imortal. Metade homem e metade vampiro, sua missão é caçar Deacon Frost (Stephen Dorff), o líder dos mortos-vivos que planeja dominar os humanos.

Onde assistir: Max e Prime Video

4. “Entrevista com o Vampiro” (1994)

Sinopse: Nos anos 1990, em São Fransico, um jornalista conhece e entrevista um homem que diz ser vampiro. Ao narrar suas experiências dos últimos 100 anos, o jovem conta sobre Louis de Pointe du Lac (Brad Pitt), um viúvo que, ao perder a mulher, também não quis mais viver. Lestat de Lioncourt (Tom Cruise), um vampiro recém-transformado que precisa aprender a viver com a nova condição, é apresentado de igual maneira.

Onde assistir: Max e Prime Video

5. “Amantes Eternos” (2013)

Sinopse: Eve (Tilda Swinton) e Adam (Tom Hiddleston) são vampiros e vivem uma história de amor. Cansados da sociedade atual, eles estão incomodados com a evolução dos humanos. A relação de Eve e Adam é abalada com a aparição de Ava (Mia Wasikowska), a irmã caçula da vampira.

Onde assistir: Prime Video

6. “O Conde” (2023)

Sinopse: Augusto Pinochet (Jaime Vandell), um símbolo do facismo chileno, é um vampiro velho e isolado. Tendo sangue como seu alimento há 250 anos, ele está cansado de viver e decide morrer. Mesmo com as decepções e sem razões para continuar vivo, Augusto descobre uma nova insiração que o faz desistir de partir.

Onde assistir: Netflix

Bônus: “Crepúsculo” (2008)

Sinopse: Bella Swan (Kristen Stewart) é filha de pais separados. Antes moradora de Phoenix, um local ensolarado e quente, a adolescente agora vive com o pai, Charlie (Billy Burke), em Forks, uma cidade nublada e chuvosa. No novo colégio, Bella conhece Edward Cullen (Robert Pattinson), um rapaz admirado por sua beleza e misterioso. O segredo que ronda Edward e toda a família Cullen é a condição em que vivem: eles são vampiros. Mesmo com a paixão florescendo, ele sabe que coloca Bella em risco ao se envolver com ela.

Onde assistir: Prime Video, Apple TV, Disney+, Globoplay e Netflix