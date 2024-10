Esqueleto de 'vampiro' é encontrado na Polônia com foice no pescoço e cadeado no pé

Em um campo próximo à vila de Pien, conhecido atualmente como “Campo dos Vampiros”, na Polônia, arqueólogos encontraram o esqueleto de uma jovem de 18 anos, com uma foice posicionada sobre o pescoço e um cadeado no pé. Os artefatos, segundo cientistas, indicam um ritual para impedir que ela "voltasse dos mortos".

🧛‍♂️ Batizada de "Zosia", a jovem era parte de um cemitério peculiar onde cerca de 100 corpos foram enterrados com objetos e posições incomuns, sugerindo que eram considerados "vampiros" pela comunidade. A área ficou conhecida como "Campo dos Vampiros" e tem sido objeto de estudo por arqueólogos da Universidade Nicolau Copernico.

A descoberta arqueológica na Polônia trouxe à tona detalhes sobre as práticas funerárias do século XVII, especialmente no que diz respeito a medidas extremas tomadas para “proteger os vivos” de pessoas vistas como ameaças sobrenaturais.

VEJA MAIS

Medo da ressurreição

Essas precauções não eram incomuns na Europa Central medieval, onde as pessoas acreditavam que os mortos poderiam voltar como seres conhecidos como “upior” — criaturas do folclore local que hoje associamos aos vampiros.

⚰️ Para o arqueólogo-chefe Dariusz Polinski, da Universidade Nicolau Copérnico, esses artefatos revelam o medo que a comunidade sentia de Zosia. “Esses itens foram claramente dispostos para proteger os vivos de qualquer retorno dela”, explicou o professor.

Zosia não foi a única encontrada com essas marcas. Em 2022, uma criança, também enterrada com um cadeado no pé e virada de bruços, foi descoberta na mesma área. Entre os cem sepultamentos, pelo menos 30 mostravam evidências de precauções: corpos de bruços, pedras pesadas sobre o corpo e moedas na boca. Cada prática tinha o propósito de assegurar que os mortos permanecessem “em seu descanso”.

Características de Zosia

Uma reconstrução facial digital revelou que Zosia tinha olhos azuis e cabelos curtos. (Reprodução/Oscar Nilsson/Miroslaw Blicharski/Aleksander Poznan)

O esqueleto de Zosia apresenta sinais de uma posição social elevada, visto que foi enterrada com um raro gorro de seda. A pesquisa com o arqueólogo Oscar Nilsson recriou digitalmente o rosto dela, com traços que sugerem olhos azuis e cabelos curtos.

👉 Além disso, características físicas incomuns foram encontradas — uma anomalia no osso esterno, que, na época, podia ser interpretada como um presságio ou marca de “perigo”.

Para alguns pesquisadores, essas marcas reforçavam a desconfiança em torno de Zosia, vista como uma possível ameaça à comunidade. Uma série de documentários sobre o “Campo dos Vampiros” será lançada pela Sky History, apresentando detalhes dessas descobertas.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em OLiberal.com)