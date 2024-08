Arqueólogos encontram corpos em templo peruano com até 3.800 anos

Arqueólogos desenterraram quatro restos mortais humanos que teriam mais de 3.000 anos de idade em um trecho de terra árida no norte do Peru que parece ter abrigado um templo cerimonial em homenagem aos deuses de uma antiga cultura local.

Os fardos funerários foram encontrados aninhados entre algumas paredes de barro e pedra perto de um vale na província costeira e seca de Viru, na região de La Libertad do país andino, lar de muitas culturas antigas importantes ao longo dos milênios.

Feren Castillo, arqueólogo da Universidade Nacional de Trujillo, no Peru, que lidera um projeto de pesquisa na área, disse que os restos mortais e as paredes tinham provavelmente entre 3.100 e 3.800 anos.

"Isso nos permite ter uma ideia clara da evolução cultural nessa área", disse Castillo, acrescentando que encontrar quatro restos mortais em um espaço tão pequeno significava que poderia muito bem haver muitos outros enterrados ali.

"Também mostra a importância do espaço. Por muito tempo as pessoas queriam ser enterradas em templos porque são espaços muito sagrados para elas", acrescentou Castillo.

O Peru, rico em sítios arqueológicos de várias épocas, abrigou há mais de 500 anos o império Inca, que dominou um extenso território na parte sul do continente, do sul do Equador e da Colômbia à região central do Chile, até a chegada dos conquistadores espanhóis.

Pesquisadores em La Libertad anunciaram no mês passado a descoberta de esqueletos de 11 pessoas de "alta classe" datados de 800 anos atrás. Esses esqueletos foram descobertos perto de Chan Chan, a maior cidadela de barro das Américas, construída pela cultura Chimu, cujo domínio se estendia por toda a costa norte do Peru.