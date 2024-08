Professores e pesquisadores paraenses podem concorrer em evento nacional de Ciência e Educação

A Rede Nacional de Ciência para Educação (Rede CpE) completa uma década em 2024. Para marcar a data, o VII Encontro Anual da Rede será realizado, de forma presencial, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, de 28 a 30 de novembro. O evento reunirá pesquisadores, professores, estudantes e outros profissionais para debater cenários presentes e futuros possíveis no campo da ciência e da educação.

“Aos 10 anos de idade, a Rede CpE já apresenta um ativo importante de realizações voltadas para fomentar a concepção de que é preciso seguir na construção da ponte entre a Ciência e a Educação. ‘Educação tem Ciência’, inclusive, é um dos nossos lemas, presente em muitas publicações, eventos, projetos de pesquisa, ações de comunicação, propostas de políticas públicas e práticas educacionais”, afirma Roberto Lent, coordenador geral da Rede.

A Rede Nacional de Ciência para Educação tem desempenhado um papel crucial na promoção da ciência educacional no Brasil. Com cerca de 200 pesquisadores associados de diversas disciplinas e mais de 300 profissionais da educação afiliados, a organização tem sido fundamental na disseminação de conhecimento e na promoção de práticas educacionais eficazes. “Nossos encontros anuais têm reunido cerca de 400 participantes no Rio de Janeiro, São Paulo, e Brasília. A Cátedra Unesco de Ciência para Educação elevou a um patamar internacional nossa atuação”, destaca Lent, citando a importante parceria estabelecida com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.

Programação e Atividades

O VII Encontro Anual contará com palestras, mesas-redondas e sessões de divulgação científica. Também serão realizadas oficinas direcionadas para professores, visando instigar, refletir e colaborar para o aprimoramento de discussões entre Ciência e Educação. Também será realizado de forma simultânea, no dia 28 de novembro, o III Simpósio Satélite da Cátedra UNESCO de Ciência para Educação, também no Museu do Amanhã.

“Estar no Museu do Amanhã, interagir com os demais participantes, aproveitar as palestras e discussões, e ainda poder visitar as mostras especialmente desenvolvidas para esse momento têm alimentado de esperança de que nossa Educação está consolidando passos firmes e fortes para uma crescente aproximação com nossa Ciência”, relata Mirela Ramacciotti, coordenadora dos Amigos da Rede, grupo de profissionais da educação parceiros da Rede.

Uma das responsáveis pela organização do evento, a pesquisadora Janaina Weissheimer, adianta outras atividades: “Elaboramos também uma programação toda especial em parceria com o Museu do Amanhã. Essa programação integrada inclui o Brincar é Ciência, destinado a crianças e professores, em que Eloísa Pilati (UnB/ Rede CpE) oferecerá a oficina Gramaticoteca, que combina saberes linguísticos, estímulos lúdicos e criatividade. Haverá, ainda, o Trilhar os Amanhãs Temáticos, visitas guiadas por educadores especializados no tema específico do evento - Ciência para Educação”.

A programação ainda contará com dois convidados internacionais de grande relevância mundial, que farão as palestras de abertura e encerramento. Na abertura, Júlia Hermida, da Universidade de Hurlingham (Argentina) fará a palestra “Desigualdade social e cognição infantil: efeitos e intervenções educacionais”, tendo Rochele Paz Fonseca (Rede CpE) como moderadora. Hermida é PhD em Psicologia, Professora Adjunta na Universidad Nacional de Hurlingham e Pesquisadora Assistente no Conselho Nacional de Pesquisa Científica, na Argentina.

Já a palestra de encerramento, com o tema "Corpos ativos, Mentes brilhantes: como a atividade física pode contribuir para a aprendizagem", será realizada por David Lubans, da University of Newcastle (Austrália) e moderação de Roberto Lent. Lubans é um dos diretores do Centro de Vida Ativa e Aprendizagem da Universidade de Newcastle, Austrália. Também já trabalhou na Faculdade de Ciências do Esporte e da Saúde da University of Jyväskylä, Finlândia, como professor visitante. Com grande e importante produção acadêmica, recebeu mais de 37.000 citações no Google Acadêmico e foi reconhecido como um Pesquisador Altamente Citado da Clarivate nos últimos cinco anos (2019-2023).

Premiações

A programação conta ainda com prêmios para os melhores trabalhos apresentados. Até o dia 30 de agosto, fircarão abertas as inscrições para pôsteres a serem apresentados no Encontro que, este ano, podem ser trabalhos científicos ou relatos de experiência.

Todos os trabalhos serão incluídos, automaticamente, na premiação e serão avaliados por pesquisadores associados da Rede. Os valores da premiação são para 1º lugar (R$ 1.500,00); 2º lugar (R$ 1.000,00) e 3º lugar (R$ 500,00).

Diante desta miscelânea de atividades e possibilidades, com o VII Encontro Anual da Rede Nacional de Ciência para Educação, espera-se consolidar ainda mais os laços entre ciência e educação, oferecendo um espaço para colaboração, inovação e avanço no cenário educacional brasileiro. “Essa ponte está na base da Rede CpE e é central para que nosso país possa avançar em pautas importantes, como oportunidades de equidade e real crescimento, no enfrentamento de desafios seculares em nossa sociedade”, finaliza Mirela Ramacciotti.

Serviço

VII Encontro Anual da Rede Nacional de Ciência para Educação

Data: 28 a 30 de novembro de 2024

Local: Museu do Amanhã (Praça Mauá, 1 - Centro, Rio de Janeiro/ RJ)

Saiba tudo sobre as inscrições e o evento em https://www.encontrocpe.com/