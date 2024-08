Programa oferta curso gratuito de Assistente Administrativo; saiba como participar

O projeto “Somar” está com inscrições abertas para o curso de Assistente Administrativo na Região Metropolitana de Belém, com 10 vagas afirmativas para mulheres e/ou pessoas com deficiência (PcDs), sendo necessário a apresentação de laudo médico atualizado dos últimos 12 meses. Os interessados podem se inscrever de forma online até o dia 18 de agosto, de forma gratuita, pela plataforma Gupy.

O “Somar” é uma iniciativa realizada em parceria entre a Suzano, o Instituto Euvaldo Lodi (IEL-MA) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI-MA), que tem como intuito promover o investimento no desenvolvimento e na capacitação de mulheres e Pessoas com Deficiência (PcDs). De acordo com os idealizadores, o projeto visa promover a diversidade, equidade e inclusão, ao preparar novos(as) profissionais para o mercado de trabalho.

Para participar do processo seletivo, os(as) candidatos(as) precisam atender aos seguintes pré-requisitos: morar em Belém ou na Região Metropolitana, ter idade mínima de 18 anos, ser mulher e/ou Pessoa com Deficiência, ter ensino médio completo ou em andamento, dispensa militar (em caso de homens).

O curso terá duração média de 50 horas com aulas teóricas, que serão realizadas no Senai Getúlio Vargas. Durante o período da qualificação, os participantes vão receber, além da formação teórica de 50 horas, uma bolsa-auxílio transporte no valor de R$500. As aulas serão de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h.

“A Suzano visa capacitar profissionais determinados a serem protagonistas de suas carreiras e que aspiram causar um impacto positivo no mundo, atuando de maneira responsável e empática. Acreditamos que a diversidade e a pluralidade nos fortalecem. Portanto, buscamos continuamente promover oportunidades de desenvolvimento para pessoas nas regiões onde operamos, independentemente de gênero, idade, cor ou deficiência, mantendo nosso compromisso de gerar e compartilhar valor”, comenta Danielle Rodrigues, coordenadora de Gente e Gestão da Suzano em Belém.

Serviço:

Projeto Somar

Período de inscrições: até 18 de agosto

Local: Plataforma Gupy