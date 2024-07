Programa Brasil Mais Produtivo impulsiona micro, pequenas e médias empresas paraenses

Empresários da indústria paraense puderam conhecer a nova fase do programa Brasil Mais Produtivo (B+P) em um evento gratuito, realizado na manhã desta quarta-feira (03/07) no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), no bairro de Nazaré, em Belém. Exposições de casos de sucesso e consultorias do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), entidades executoras do programa, fizeram parte da programação.

Com o objetivo de elevar a produtividade e promover a transformação digital das micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) industriais, o B+P é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), unidos à Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).

Dário Lemos, diretor regional do Senai que também representou o presidente do Sistema Fiepa, Alex Carvalho, destacou a importância da iniciativa. “Na primeira edição, que foi de 2016 a 2018, as empresas participantes tiveram um aumento de produtividade de quase 50% em dois anos”, conta. Segundo ele, a nova edição do programa também incluirá a eficiência energética como um dos focos principais. “A consultoria está aqui para mostrar como produzir mais com menos", acrescentou.

Rubens Magno, diretor superintendente do Sebrae no Pará, ressaltou o compromisso da entidade no B+P. “Nosso papel é trabalhar a gestão dessas pequenas empresas, fortalecendo a indústria com um viés de empreendedorismo. Queremos preparar o Pará para um crescimento significativo nos próximos anos, especialmente com a entrada no mundo digital”, afirmou.

Da esquerda para a direita: Dário Lemos (diretor regional do Senai), Rubens Magno (diretor superintendente do Sebrae no Pará) e Rodrigo Lima (gerente regional da Finep) (Foto: Comunicação FIEPA)

No comparativo com o cenário de seis anos atrás — quando houve a primeira fase do B+P —, Magno cita a proximidade da Conferência das Partes da ONU (COP 30) como oportunidade para qualificação dos empreendedores paraenses. “O Pará está em um processo de encadeamento produtivo importante. Nós já vemos um crescimento muito grande do comércio, e a indústria precisa se preparar também. Não tenho dúvidas em afirmar que o Pará é a bola da vez”, comentou.

Leodoro Porto, 55, que trabalha há 30 anos no ramo de bares e produz cachaça de jambu desde 2011, é um dos empresários locais otimistas com o programa. “Eles [do Senai] já fizeram uma visita conosco e mostraram que vai facilitar a produtividade. Nossa meta é triplicar a produção atual, que hoje é de 6 mil litros por mês, para alcançar 20 mil litros mensais até o final do ano, com o auxílio das novas tecnologias e maquinários”, projeta.

Como se inscrever

Para fazer parte do B+P, basta se cadastrar na plataforma <https://brasilmaisprodutivo.mdic.gov.br/>. O governo federal pretende realizar mais de 90 mil atendimentos a MPMEs em todo o país. No Pará, a expectativa do Sebrae é atender 94 empresas de pequeno porte até o final do ano, com capacitações relacionadas à gestão de negócios.