Federação das Indústrias lança programa de gestão de resíduos e eficiência energética

O Sistema Federação das Indústrias do Estado do Pará (Sistema FIEPA) lançou, em Belém, nesta quinta-feira (27/06), a campanha Indústria + Sustentável, que em uma primeira fase vai trabalhar a coleta seletiva e a eficiência energética nas unidades da FIEPA, SESI, SENAI e IEL. No evento, a entidade assinou um convênio com a Equatorial Energia, para a instalação de um ponto de coleta seletiva do E+Reciclagem, na sede da Federação.

Segundo o presidente da Fiepa, Alex Carvalho, a proposta do programa Indústria + Sustentável é promover educação e uma cultura da sustentabilidade entre os trabalhadores do Sistema Indústria e seus familiares, em especial, entre as crianças e jovens, a partir de ações que promovam maior conscientização ambiental com reflexos positivos no saneamento urbano e na qualidade de vida dos moradores de Belém.

“A FIEPA embarca de uma vez por todas nessa temática da sustentabilidade ambiental, mas fundamentalmente são sementes que estão sendo plantadas hoje para um futuro melhor. A preocupação com a gestão de resíduos sólidos encontrou eco entre outros membros da nossa Federação, gerando um compromisso coletivo em buscar soluções e promover boas práticas ambientais, porque acreditamos que a consciência ambiental está diretamente ligada à consciência coletiva, ao respeito ao próximo e às futuras gerações”, explicou Carvalho.

De acordo com dados da Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente (Abrema), o Brasil produziu aproximadamente 77,1 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos, em 2022. Isso corresponde a mais de 211 mil toneladas de resíduos geradas por dia, ou cerca de 380 quilos por habitante. Desse montante, 7%, o equivalente a mais de 5 milhões de toneladas, não foram coletados adequadamente, oferecendo riscos ao meio ambiente e à saúde pública.

Deryck Martins, presidente do Conselho de Meio Ambiente e Sustentabilidade da FIEPA, explica que o Brasil recicla apenas 4% dos seus resíduos sólidos. “Em 2021, somente esses 4% geraram R$ 37,5 bilhões e mais de 210 mil empregos. Então, um dos objetivos do programa que estamos lançando hoje, é contribuir um pouco para a redução desses déficits no estado. A ideia é internamente trabalhar a questão da conscientização ambiental, para que possamos fazer dentro da nossa empresa aquilo que a gente discute da porta para fora, e essa questão dos resíduos sólidos e da eficiência energética é algo imprescindível para que possamos melhorar nossos indicadores de sustentabilidade.”, explicou.

Por meio de ações educativas e novos procedimentos internos, a entidade também prevê redução no consumo e nos custos com energia elétrica. “Analisamos as contas de energia da FIEPA e vimos o grande potencial de economia. Economia essa sem nenhum investimento, apenas com procedimentos. Vamos ajustar a demanda contratada, tentar segurar ao máximo o uso de energia no horário de ponta, entre 8h30 e 20h50, quando a tarifa é 8 vezes mais cara e, principalmente, vamos estimular o uso responsável dos aparelhos de ar-condicionado, que são os equipamentos que mais consomem energia no nosso dia a dia”, detalhou Daniel Sobrinho, engenheiro e diretor da FIEPA.

Parceria – De acordo como o convênio firmado entre a FIEPA e a Equatorial Pará, será instalado um ponto de coleta seletiva do seletiva do projeto E+Reciclagem, na sede da federação, no bairro de Nazaré. O E+Reciclagem é mantido pela Equatorial, e, a partir da parceria, poderão ser entregues no local itens como papel, plástico e metais, óleo de cozinha, baterias e resíduos eletrônicos que terão destinação correta, evitando que sejam descartados no meio ambiente. O E+Reciclagem integra o Programa de Eficiência Energética da Equatorial e tem como objetivo realizar a troca de materiais recicláveis por desconto na fatura de energia.

“Nós nos sentimos partícipes dessa iniciativa porque somos associados da FIEPA, então a celebração desse convênio tem uma simbologia importante porque é uma oportunidade capilarizar estre programa, principalmente para nós que vivemos aqui na Amazônia e que, no passado, não tínhamos essa consciência ambiental. Então, não temos dúvidas de que teremos resultados muito positivos a partir dessa parceria”, afirmou o presidente e gerente de relacionamento institucional da Equatorial Energia, Mauro Chaves de Almeida.

“Estamos empenhados em fomentar uma cultura de sustentabilidade, começando pelas pequenas ações diárias e estendendo-se a políticas eficazes de gestão de resíduos. Estamos determinados a plantar hoje as sementes para um futuro melhor, onde possamos olhar para trás com orgulho, sabendo que contribuímos para a melhoria de nossa cidade e estado”, concluiu o presidente da FIEPA, Alex Carvalho.

Solidariedade – O evento também aderiu à campanha nacional Pão Solidário, da Associação Brasileira de Panificação (ABIP), que teve a adesão do Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Pará (Sindipan Pará), filiado à FIEPA. A Federação adquiriu e distribui no lançamento da campanha Indústria + Sustentável trezentas unidades do pão vendido por uma das panificadoras, cuja parte da renda será revertida para ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.

Em Belém, algumas panificadoras que participam da campanha são Combate, Pão de Belém, Uirapuru, Alinne Barros Gastronomia, Umarizal, Bendina, Panificadora Vitória, Naras Padaria, 3 Amores panificadora, Panificadora Metrópole, Pão com Arte e Panificadora Avenida.