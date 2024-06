Produtos e inovações da bioeconomia paraense são apresentados em feira de sustentabilidade da ACP

Produtos e inovações da bioeconomia paraense ganharam destinada em uma feira de sustentabilidade organizada pela Associação Comercial do Pará (ACP) através da Câmara Setorial do Meio Ambiente e Sustentabilidade. Com o tema Abraçando o Meio Ambiente, a primeira edição do evento, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, contou com palestras e reuniu mais de 10 expositores na feira, que buscou destacar a importância da bioeconomia, por meio de rodada de conversas, apresentação de projetos ambientais realizados por empresas associadas, oficina ensinando técnicas práticas de compostagem - processo de reciclagem do resíduo orgânico, onde se transforma em adubo natural.

O encontro foi realizado no último sábado (22.06), no salão Nobre da ACP, e também contou com música ao vivo com os The Voices: Bia Dourado e Renan. Os debates mostraram como práticas sustentáveis podem impulsionar a inovação, gerar eficiência e abrir novas oportunidades de negócios, inspirados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que são metas globais estabelecidas pela Assembleia Geral das Nações Unida com o objetivo de acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima.

Uma das participantes do evento, a coordenadora da Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Marituba (Semmas) de Marituba, Naza Cleiss, por exemplo, falou sobre o projeto do município que envolve os resíduos recicláveis e orgânicos. "A gente vem ministrando dentro do município de Marituba, oficinas com a comunidade local e professores. Todo trabalho é feito de reutilização de garrafas de vidro, papelão, papel e diversos tipos de materiais. Por meio deste material confeccionamos copos, bolsas, tecidos e, também, reutilização de tecidos orgânicos para produção do adubo sólido e líquido. Estamos ajudando muitas pessoas, principalmente mulheres que buscam uma renda para ganhar independência financeira. Desta forma essas pessoas vão se tornando micro empreendedores”, declarou, citando ainda os pontos de entrega nos bairros e a destinação de todo material para as cooperativas.

O evento do último sábado também abordou como o setor privado vem impulsionando o desenvolvimento econômico do estado paraense para a 30ª Conferência do Clima sobre Mudanças Climáticas da ONU (COP 30), que será realizada em Belém em 2025, e o desenvolvimento de negócios com impactos socioambientais positivos.

“A feira está linda, com produtos que eu não conhecia. Acho importante quando acontecem esses eventos. Em função da COP 30 precisamos ter uma interação muito grande entre todos. Gostei muito da união dos pequenos produtores, desta forma, eles conseguem se colocar mais no mercado e se preparar para o turismo. Saio daqui sendo um agente multiplicador”, afirmou a arquiteta Rosaurea Simões, uma das visitantes da feira.

Segundo a coordenadora da Câmara Setorial do Meio Ambiente, Camille Anijar, que é especialista em Direito Ambiental e em Estratégias para Sustentabilidade, outras edições devem ser realizadas, buscando unir as pessoas em um trabalho a favor do meio ambiente. “Temos contato direto com os empreendedores. Normalmente a Câmara procura o médio e o pequeno empreendedor e vamos instruindo com a educação ambiental e boas práticas. Vai chegar a COP 30 e vamos ter oportunidades para todos. A gente ver muitas pessoas com vontade para que dê certo, de abraçar o meio ambiente de verdade”, disse Anijar.

Familiares, amigos e empreendedores participaram das propostas oferecidas no evento, trocaram ideias e puderam circular pelo ambiente em busca de conhecimento. A Câmara Setorial do Meio Ambiente e Sustentabilidade promove ações mensais com palestras e visitas técnicas. Na feira os visitantes, os visitantes também conheceram uma variedade de produtos como bolsas feitas do material de pneus, agendas produzidas de papel de parede, barraca ensinando o descarte de forma correta, artesanatos, produtos da Amazônia, curso de inglês, pipoca e entre outros.