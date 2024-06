StartUP Pará anuncia R$ 80 mil em edital para propostas em bioeconomia e biotecnologia

Estão abertas as inscrições para o edital Tech Empreendedor, do Programa StartUP Pará, coordenado pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológico (Sectet). O edital se volta para o financiamento de projetos inovadores nas áreas de Bioeconomia, Biotecnologia e Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)

De acordo com a Sectet, pessoas com um projeto inovador têm a chance de conseguirem um recurso financeiro para colocar suas ideia delas em prática. "Os empreendedores que tiverem os projetos aprovados na seleção vão receber uma subvenção no valor de R$ 80 mil do governo do Estado", informa o órgão.

As propostas devem se voltar para a criação e implementação de soluções, métodos e processos de base tecnológica nas áreas de Bioeconomia, Biotecnologia e Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

Os selecionados para a Aceleração em Ideação receberão benefícios qualitativos entre eles: workshops, oficinas e mentorias especializados. Dos que concluírem a Aceleração, até 05 (cinco) propostas selecionadas deverão constituir empresa (exclusivamente para as modalidades: Microempresa e Empresa de Pequeno Porte) com sede administrativa no estado do Pará para o recebimento do recurso financeiro.

As inscrições gratuitas estão sendo realizadas no endereço eletrônico https://startuppara.com.br, até o dia 1° de julho de 2024.