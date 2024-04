Associação Comercial do Pará lança Feira Pará Negócios 2024 com foco na bioeconomia

A Associação Comercial do Pará (ACP) lançou, nesta quarta-feira (18/04), em Belém, a 11ª Edição da Pará Negócios. O evento já tem data marcada, será de 29 de novembro a 1º de dezembro, com o tema central "Bioeconomia e Desenvolvimento Sustentável". A presidente da ACP, Elizabete Grunvald, destacou as oportunidades de negócios e interação da feira especializada.

"Eu confesso para vocês que a programação técnica é a menina dos meus olhos, no ano passado, tivemos cerca de 10 mil pessoas capacitadas na feira. A gente está falando de networking, de rodadas de negócios, palestras, enfim de uma série de eventos integrantes”, disse Elizabete Grunvald.

Ela afirmou que a procura por estandes para a feira começou há dois meses e segue intensa, e agradeceu a confiança dos associados, citando nominalmente a empresária Valda Cardoso, que participa da Pará Negócios desde a primeira edição há 13 anos, já que durantes os anos de 2020 e 2021, o evento não aconteceu por causa da pandemia da covid-19.

Lançamento da Feira Pará Negócios 2024

Empresários motivados

"Nós, empresárias, acreditamos em nós e no nosso Estado. E a ACP nos apoia. Temos grande expectativa para este ano", frisou Valda Cardoso, à frente de uma empresa de equipamentos e produtos da área da saúde em Belém. “A feira se supera a cada ano, mas, particularmente, estou sentindo muito interesse nesta edição. Veja, a casa está cheia”, disse a empresária referindo-se ao salão lotado da ACP, inclusive com pessoas em pé.

Empresários já consolidados no mercado e empreendedores no início da atuação profissional prestigiaram o evento no Salão Nobre da ACP, na avenida Presidente Vargas, nº 158, no bairro da Campina.

O lançamento da Pará Negócios 2024 foi aberto, na noite desta quarta-feira (18), com um desfile de moda mostrando uma coleção de roupas e acessórios com materiais sustentáveis. As roupas, por exemplo, foram produzidas a partir de uniformes que seriam incinerados de eletricistas. A produção dos figurinos apresentados integram um projeto social de iniciativa da ‘Fábrica Esperança’ e de uma concessionária de energia elétrica.

Economia limpa

O diretor da ACP, Lúcio Cavlcanti, disse que o tema da bioeconomia e do desenvolvimento sustentável vai nortear integralmente a Edição 2024 da Pará Negócios. Ele também observou que para se manterem competitivas, é vital que as organizações pratiquem condutas ambientalmente responsáveis e desenvolvam estratégias adaptadas à economia sustentável.

A coordenadora da Câmara Setorial de Meio Ambiente e Sustentabilidade da ACP, Camile Vasconcelos, abordou o tema central e o momento oportuno que o Pará vive com a realização da COP 30, no ano de 2025.

“O tema deste ano é necessário. A bioeconomia nada mais é do que a ciência que estuda o sistema biológico e os recursos naturais, coloca-se nova tecnologia e aí se criam novos produtos e serviços cada vez mais sustentáveis.”, disse Camile, observando a responsabilidade de todos os atores sociais na preservação ambiental.

E, ainda, sobre o tema central, Elisabete Grunvald destacou o momento oportuno que o Pará vive com a realização da COP 30, no ano de 2025. “Estamos no ano pré COP e temos defendido dentro da Associação Comercial a importância da sustentabilidade, de nos apropriarmos dos ativos da floresta. A gente não precisa ir muito longe, nós temos esse potencial fantástico e precisamos estimular esse potencial”, disse ela referindo-se às possibilidades de atividades econômicas a partir dos atributos naturais do Pará.

"Um advento da magnitude da COP é um presente para a nossa região porque nos traz uma grande janela de oportunidades. Quanto mais nós nos organizamos, mais vamos aproveitar este momento que eu costumo dizer que é um portal e ele não será eterno”, afirmou Elizabete Grunvald.