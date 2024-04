Na EUA, governador discute parcerias com Universidade da Flórida visando à COP 30

O governador do Pará, Helder Barbalho, esteve em Miami, nos Estados Unidos, onde participou de uma reunião com o presidente da Universidade Internacional da Flórida (FIU), Kenneth Jessel nesta quinta-feira, em seu primeiro dia no país. Durante sua agenda nos EUA, que também incluiu uma conferência na Universidade de Harvard, em Boston, Helder discutiu parcerias entre a FIU e a Universidade do Estado do Pará (Uepa), bem como iniciativas para impulsionar a bioeconomia e fortalecer o setor de serviços no estado, visando à 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30), programada para novembro de 2025 em Belém.

Helder enfatizou o interesse da FIU em estabelecer parcerias, incluindo a possibilidade de instalação de um escritório da universidade em Belém, além de colaborações em cursos de idiomas, hospitalidade e questões ambientais. "Eles são muito fortes na área de ensino à distância, portanto o nosso objetivo aqui é firmar parceria da Uepa com eles para avançar nessa agenda do conhecimento, deixando um legado para o nosso Estado", destacou o governador.

O reitor da UEPA, Clay Chagas, destacou os objetivos da agenda com a universidade americana, incluindo a capacitação para a COP 30 e o impulsionamento de ações estratégicas na área do conhecimento. Ele explicou que a parceria visa não só preparar as pessoas no Pará para o evento internacional, mas também estabelecer um legado por meio da troca de experiências entre as instituições.