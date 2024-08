TJPA realiza seleção para estágio de pós-graduação em Belém; saiba como se inscrever

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) realiza um novo processo seletivo de estágio, executado pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), destinado a estudantes do ensino superior, em nível de Pós-Graduação, vinculados a instituições públicas e privadas.

A seleção tem o objetivo de formar cadastro reserva de participantes. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até às 12h da próxima segunda-feira (05/08), pelo site do CIEE. A bolsa-estágio oferecida é de R$ 1.800, para uma jornada de 4h diárias e 20h semanais, de acordo com o horário de funcionamento da unidade para a qual for designado, que será em Belém.

Entre os benefícios, o estagiário terá direito a auxílio-transporte mensal, na proporção máxima de 22 dias úteis, conforme o valor da tarifa urbana do município de Belém. Os candidatos devem ter disponibilidade para estagiar por, no mínimo, seis meses, e no máximo dois anos.

Os candidatos devem ter concluído o curso de bacharelado em Direito, em instituição de ensino reconhecida pelo órgão oficial competente; estarem matriculados em curso superior, em nível de Pós-Graduação, em uma das seguintes áreas, em instituição de ensino reconhecida pelo órgão oficial competente, com frequência regular:

Direito Constitucional,

Direito Administrativo,

Direito Tributário,

Direito Civil,

Direito Processual Civil,

Direito Penal,

Direito Processual Penal.

O estagiário deverá apresentar comprovante de licenciamento da Ordem dos Advogados do Brasil no momento da assinatura do Termo de Compromisso de Estágio.