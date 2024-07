Seju abre vagas temporárias em Belém e mais seis municípios; saiba como se inscrever

A Secretaria de Estado de Justiça (Seju) lançou na última segunda-feira (29) um edital de Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de 20 profissionais de nível superior. As oportunidades estão distribuídas entre os municípios de Marabá, Xinguara, Altamira, Ananindeua, Belém, Breves e Paragominas. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site sipros.pa.gov.br, entre os dias 1º e 3 de agosto. Os candidatos devem atentar-se à documentação necessária e aos prazos estabelecidos.

O processo seletivo será composto por três fases: inscrição, análise documental e curricular, e entrevista individual. A primeira fase é de caráter habilitatório, enquanto as demais são eliminatórias e classificatórias.

VEJA MAIS

Confira a distribuição das vagas

Técnico em Gestão Pública (13 vagas): 5 para graduados em Administração, 4 para graduados em Ciências Contábeis, 3 para graduados em Serviço Social e 1 para graduados em Pedagogia;

(13 vagas): 5 para graduados em Administração, 4 para graduados em Ciências Contábeis, 3 para graduados em Serviço Social e 1 para graduados em Pedagogia; Técnico em Gestão de Justiça (2 vagas): para graduados em Serviço Social;

(2 vagas): para graduados em Serviço Social; Técnico em Gestão de Informática (1 vaga): para graduados em Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Sistemas de Informação ou Tecnólogo em Processamento de Dados;

(1 vaga): para graduados em Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Sistemas de Informação ou Tecnólogo em Processamento de Dados; Psicólogo (4 vagas).

Os salários oferecidos são de R$ 1.724,64, acrescidos de gratificação, para os cargos de Técnico em Gestão Pública, Técnico em Gestão de Justiça e Técnico em Gestão de Informática. Para o cargo de Psicólogo, a remuneração é de R$ 2.053,54, também com gratificação.

O edital completo, com todas as informações sobre a seleção e os requisitos para cada vaga, está disponível no site da Seju.