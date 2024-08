Instituto Tecnológico Vale oferta 10 vagas para curso de automação para processos de mineração

O Instituto Tecnológico Vale - Mineração está com inscrições abertas para 10 vagas no curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Automação para Processos de Mineração. A formação será ministrada no prédio da Valer, localizado no bairro da Cidade Nova, em Parauapebas, no sudeste paraense, e tem duração de 24 meses. Os interessados podem se inscrever até o dia 16 de agosto no site ITV - Mi.

O edital completo, publicado no último dia 12 de junho, com mais informações sobre a seleção também está disponível na página do ITV. O resultado será divulgado também no mesmo site. Para participar da seleção, os candidatos devem ter graduação concluída em áreas de Engenharia ou de Ciências Exatas e da Terra e devem demonstrar interesse em se especializar na área de conhecimento de Automação para Processos de Mineração. As aulas têm previsão de início para o mês de outubro.

O curso visa levar aos interessados o aprofundamento de conhecimentos voltados à automação, buscando abrangência e aplicações em processos de mineração. Assim, o profissional terá uma forte base em automação e em seus subtópicos, como controle, instrumentação e otimização, bem como uma visão interdisciplinar sobre automação de processos de mineração.

Desenvolvimento

Visando fomentar o desenvolvimento regional, as vagas para o curso de pós-graduação também são voltadas para pessoas naturais do Pará. Ainda de acordo com a disponibilidade, serão concedidas bolsas, no valor de R$2.500,00, aos alunos que não mantiverem vínculo empregatício ou que estejam com vínculo empregatício ou recebendo bolsa de outra instituição, desde que a remuneração atual não ultrapasse o valor de 3 (três) salários-mínimos.

Serviço

Inscrições abertas para curso de pós-graduação em Automação para Processos de Mineração

Vagas: 10 vagas para graduados em áreas de Engenharia ou de Ciências Exatas e da Terra

Local onde serão ministradas as aulas: prédio da Vale, em Parauapebas (Rodovia PA 275, S/N - Complemento: Quadra 114, Lote 0 Bairro: Cidade Nova)

Duração do curso: 24 meses

Inscrições até o dia 16 agosto pelo site www.itv.org/educacao/ensino-itv-mineracao/