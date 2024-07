Quer aprender mandarim? Veja como se inscrever no curso gratuito da UFPA

A Universidade Federal do Pará (UFPA) vai ofertar 120 vagas para o curso gratuito de mandarim. As inscrições serão nos dias 5 e 6 de agosto, também gratuitas, votadas para alunos ou servidores da instituição e público externo. Os interessados devem se inscrever pelo formulário digital, que estará disponível a partir do dia 5, seguindo as normas e as condições de participação dispostas no edital.

O curso será ministrado por professores nativos chineses, no Centro de Internacionalização da UFPA, Campus Guamá, no Bloco G do Setor Básico, em Belém. Serão abertas 3 turmas, nas segundas e quartas-feiras e nas terças e quintas-feiras. Para as turmas de segunda e quarta, as aulas vão das 10h30 às 12h. Já para as turmas de terça e quinta os horários serão das 10h30 às 12h e das 14h às 15h30. O curso terá início na segunda semana de agosto, (dia 12 para turma de segunda e quarta e dia 13 para turma de terça e quinta) e tem a previsão de durar 6 semestres (três anos).

As turmas de nível 1 iniciarão somente com um quantitativo mínimo de 35 alunos por turma. Caso isso não ocorra e os alunos na lista de espera não sejam suficientes para suprir a quantidade da turma, a secretaria fará contato para remanejar os candidatos. Caso a turma não alcance o quantitativo mínimo, a turma será cancelada.

Requisitos para se inscrever

Além de possuir idade igual ou superior a 15 anos, para se inscrever, o candidatos precisam apresentar alguns documentos obrigatórios:

- CPF;

- RG;

- documento de comprovação de vínculo institucional (caso houver vínculo institucional para alunos da UFPA ou de outra instituição a que o participante esteja vinculado);

- documento de comprovação de cota (caso seja cotista); e

- uma foto 3x4 recente e nítida.

Além disso, é necessário preencher um termo de compromisso à mão, disponível no anexo do edital. O formulário de inscrição abre às 10h do dia 5 de agosto até às 17h do dia 6. Estarão aptos a participar apenas candidatos maiores de 15 anos de idade.

Para fins de comprovação, pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica também necessitam apresentar o Número de Identificação Social (NIS) no ato de preenchimento do formulário. Já os candidatos indígenas e quilombolas devem anexar um documento de comprovação de pertencimento. Por sua vez, as vagas para as pessoas com deficiência se destinam às pessoas com deficiência em mobilidade física.

Serviço

Curso de mandarim

Inscrições: 5 a 6 de agosto, por meio de formulário digital

Local do curso: Centro de Internacionalização da UFPA, Campus Guamá, no Bloco G do Setor Básico, em Belém

Duração do curso: 6 semestres (três anos)

Valor: gratuito