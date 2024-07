Curso gratuito de informática para mulheres está com inscrições abertas em Belém

Estão abertas, em Belém, as inscrições para o curso gratuito de ‘Operar Sistemas Operacionais’, a antiga informática básica. A formação é destinada às mulheres que vivem na capital paraense, com o objetivo de aprimorar o desempenho das participantes para oferta de serviços para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP-30). As aulas iniciam no dia 5 de agosto e seguem até o mês de setembro.

Ao todo, são 10 vagas ofertadas e as inscrições vão até a próxima terça (30/07) pelo telefone (91) 98539-0492. As aulas irão ocorrer de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h, no prédio do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), que fica na Aristides Lobo, 1058, bairro da Campina. A previsão é que as participantes finalizem a formação no dia 19 de setembro.

O curso acontece a partir de uma parceria do Programa Senac Acolhe, executado pelo Senac, e Prefeitura de Belém.

Serviço:

Operar Sistemas Operacionais

Inscrições até 30 de julho (terça-feira)

Inicio das aulas: 5 de agosto

Dias de aula: Segunda a quinta-feira, das 19h às 22h,

Local: Prédio do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) - Aristides Lobo, 1058, bairro da Campina.