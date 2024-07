Curso gratuito de IA oferece capacitação até o final de 2024; veja como se inscrever

Nos últimos anos, a Inteligência Artificial (IA) se popularizou e vem transformando cada vez mais os âmbitos da sociedade. Do espaço estudantil ao mercado de trabalho, a IA é uma ferramenta que ajuda bastante quem precisa de praticidade. No entanto, por se tratar de uma ferramenta tecnológica que necessita de comandos, utilizar a IA de forma dinâmica ainda é um desafiador, pois algumas empresas contratantes vêm exigindo profissionais que saibam manusear essas tecnologias.

Nesse contexto de crescente demanda, grandes empresas, como LinkedIn e Microsoft, uniram esforços para auxiliar quem precisa de capacitação. As grandes corporações disponibilizaram cursos gratuitos sobre as novas tecnologias e desde 2020 já treinaram 80 milhões de alunos em todo o mundo.

VEJA MAIS

Recentemente, a ProWay, sediada em Blumenau (SC), anunciou uma parceria com a International Youth Foundation (IYF) para lançar um curso gratuito em Inteligência Artificial Generativa (GenAI), desenvolvido pela Microsoft.

Como funciona

O curso é gratuito, está com inscrições abertas para pessoas de todas as idades e não exige pré-requisitos. O objetivo do curso é capacitar mais de cinco mil pessoas até o final de 2024.

Aqueles que concluírem o curso, que tem duração de 4h, receberão certificado de conclusão e terão a oportunidade de receber prêmios como eletrônicos e até um notebook, conforme o regulamento disponível no site.

O curso abrange uma variedade de tópicos fundamentais para compreensão e aplicação da IA Generativa. Os estudantes aprenderão assuntos sobre:

A história da IA;

introdução aos sistemas inteligentes;

algoritmos de machine learning;

redes neurais da IA;

história fundamentos da IA generativa;

modelos populares de IA;

funcionamento da IA e suas implicações éticas;

evolução das buscas online;

diferenças entre mecanismos de busca e mecanismos de raciocínio e estratégias de pesquisa no contexto da IA generativa;

Além disso, terá um minicurso sobre o Microsoft Bing Chat, integrado com o ChatGPT-4 da OpenAI, explorando a importância das considerações éticas na criação e implementação da IA generativa.

"A colaboração entre a Microsoft e a ProWay oferece uma oportunidade sem precedentes para capacitar milhares de pessoas em uma das tecnologias mais revolucionárias da atualidade. Estamos orgulhosos de contribuir para o desenvolvimento profissional dos participantes e, simultaneamente, ajudar a atender à crescente demanda por talentos qualificados no mercado de trabalho", ressaltou o diretor da ProWay, Sergio Tomio.

Como participar

Como dito acima, o curso é aberto a todos, sem necessidade de processo seletivo ou conhecimentos prévios em tecnologia. As aulas são totalmente em português e podem ser acessadas por um computador ou celular conectado à internet. Para mais informações sobre o curso, regulamento da premiação e inscrições, basta acessar o link proway.com.br/microsoft

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)