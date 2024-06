Vale inscreve para curso de capacitação sobre a Lei de Incentivo ao Esporte

A Lei Federal de Incentivo ao Esporte (LIE) atingiu números recordes no último ano, consolidando-se como uma importante ferramenta de inclusão social no Brasil. Para apoiar a expansão do número de projetos e ampliar a sua abrangência territorial, a Fundação Vale, em parceria com a Trilha Gestão, lançou um novo módulo do curso sobre a Lei Federal de Incentivo ao Esporte. Disponível online e de forma gratuita, o curso é destinado a quem deseja atuar na elaboração, no acompanhamento da execução e na prestação de contas de projetos financiados pela LIE. Os interessados podem acessar o curso pelo site.

O segundo módulo do curso, recém-lançado, aborda os processos de acompanhamento da execução e prestação de contas parcial e final dos projetos. Já o primeiro módulo, lançado em 2022, foi atualizado e continua disponível na mesma plataforma.

O módulo inicial, que contou com cerca de cinco mil participantes, introduz os conceitos básicos e históricos da LIE, além de ensinar sobre o cadastramento de usuários e de projetos. Ao concluir o curso, cada participante receberá um certificado.

Fernanda Fingerl, gerente da Fundação Vale, destacou a importância do curso para a democratização do acesso e produção de projetos esportivos.

“Na Vale, buscamos contribuir para democratizar o acesso e produção de projetos esportivos que sejam ferramenta de inclusão social, com abrangência territorial.”

A UniTrilha, integrante da Trilha Gestão, é uma referência em cursos e capacitações voltados à preparação de proponentes para elaborar projetos tanto para a lei federal quanto para as leis estaduais de incentivo ao esporte. Leonardo Castro, sócio-fundador da Trilha Gestão, ressaltou o impacto da LIE.

“A Lei de Incentivo ao Esporte tem se tornado uma grande ferramenta para o desenvolvimento esportivo e social do nosso país. O aumento no número de projetos apresentados nos últimos anos em todas as regiões só mostra a importância desta Lei e, claro, reforça a necessidade de termos cada vez mais pessoas capacitadas nesta área.”

Números da LIE

Em 2023, foram apresentados 5.883 projetos, representando um aumento de 93% em relação ao ano anterior. O Ministério do Esporte estima que essas iniciativas beneficiam mais de um milhão de pessoas em todo o país.