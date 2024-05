Sebrae realiza curso gratuito de precificação de produtos; veja como se inscrever

Nesta terça-feira (28), o Instituto Assaí em parceria com o Sebrae fará o curso "Como formar o preço certo para o seu negócio". O curso não terá taxa de inscrição e será realizado através do Youtube, das 18h às 20h.

A capacitação irá ensinar os microempreendedores a como precificar os produtos para garantir lucros consistentes, a partir de análises de despesas fixas e variáveis de seus empreendimentos.

A aula vai abordar as principais informações a respeito de como entender o preço certo e o conceito de custos, despesas, margem de contribuição e investimento, que são indispensáveis para chegar na construção do preço de venda alinhado ao negócio do empreendedor. Os interessados podem se inscrever até hoje, 27 de maio, por meio deste link.

SERVIÇO

Curso: Como formar o preço certo para o seu negócio

Data e horário: 28 de maio 2024, das 18h às 20h

Plataforma: Youtube

Inscrições: até as 23h59 do dia 27 de maio, por meio deste link.