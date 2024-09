46 pessoas morrem afogadas em festival hindu na Índia; 37 eram crianças

Quarenta e seis pessoas morreram afogadas durante um festival religioso hindu no leste da Índia. Das 46 vítimas, 37 eram crianças que se afogaram em incidentes separados no estado de Bihar.

VEJA MAIS

De acordo com o Departamento de Gestão de Desastres, as mortes ocorreram durante rituais realizados em rios e lagoas afetados pelas recentes inundações que atingem o país. Os afogamentos aconteceram nas últimas terça-feira e quarta-feira (24 e 25), em aproximadamente 15 distritos do estado de Bihar, enquanto os devotos participavam do festival hindu Jitiya Parv, no qual as mães pedem pelo bem-estar de seus filhos. As autoridades estão trabalhando para encontrar mais três corpos, conforme informado pela porta-voz do Departamento de Gestão de Desastres.

Em julho, mais de 120 pessoas morreram em um tumulto durante uma reunião religiosa em Uttar Pradesh. As inundações e deslizamentos de terra são comuns na Índia durante a temporada de monções, que vai de julho a setembro, e a mudança climática tem exacerbado esses fenômenos.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)