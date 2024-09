Jornalista brasileira Nathalia Urban morre, aos 36 anos, na Escócia

A jornalista brasileira e correspondente internacional Nathalia Urban morreu aos 36 anos, em Edimburgo, na Escócia. O falecimento ocorreu na quarta-feira (25/9) e foi confirmado pelo veículo Brasil 247, onde a comunicadora atuava. As circunstâncias da morte não foram informadas. No entanto, foi divulgado que Nathalia estava internada após sofrer um acidente.

Pelas redes sociais o Brasil 247 declarou lamentar a perda precoce da jornalista. “Infelizmente, nossa colega Nathalia não resistiu e os aparelhos serão desligados. Num último gesto de humanidade, os órgãos serão doados. Nathalia lutou pela liberdade de todos os povos. Estamos em luto e consternados. Oremos para que ela tenha uma boa passagem. Nathalia Urban sempre presente!”, diz a publicação do veículo.

Nathalia Urban

A jornalista Nathalia Urban foi a criadora do programa “Veias Abertas”, na TV 247. O espaço era dedicado à luta dos povos latino-americanos. Ela ainda realizava participações no programa “Bom Dia 247” e apresentava o “Globalistas”, onde fazia análises sobre questões internacionais ao lado do jornalista Brian Mier.

Em 2021, Nathalia foi destaque na série “Grandes Jornalistas”, onde compartilhou sua trajetória e reafirmou seu compromisso com o jornalismo como uma ferramenta de transformação social. Nas redes sociais, vários admiradores descreveram o trabalho da jornalista como “sério” e “relevante”, por tratar sobre temas de relevância global, com uma visão humanista e engajada.

Trajetória

Nathalia nasceu em Santos, São Paulo, e foi criada por mãe solo. Aos 15 anos, mudou-se para João Pessoa, na Paraíba. Iniciou o curso de antropologia, mas abandonou ao ser aprovada na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC), onde passou a estudar ciências sociais. Posteriormente, retornou à cidade natal para cursar jornalismo na Universidade Católica de Santos.

Nathalia chegou a estagiar no jornal A Tribuna, mas, após a morte da avó, buscou novo propósito. Em 2013, mudou-se para Londres, na Inglaterra, ao lado do companheiro. Enfrentando preconceitos e xenofobia, decidiu se estabelecer na Escócia.