Mais de 100 pessoas morrem na Índia e dezenas ficam soterradas após deslizamentos de terra

Na Índia, 107 pessoas morreram e dezenas estão soterradas após chuvas fortes provocarem deslizamentos de terra. A tragédia aconteceu no sul do país, em Kerala. O local é um distrito montanhoso, parte dos Ghats Ocidentais.

Segundo autoridades indianas, os deslizamentos destruíram casas e uma ponte em Wayanad. Moradores continuam presos na lama e sob escombros, enquanto equipes de resgate tentam retirá-los. Estradas estão bloqueadas e terrenos, instáveis, o que prejudica a operação.

O governo da Índia mobilizou helicópteros para colaborarem nos esforços de resgate. “Estamos tentando de todas as maneiras resgatar nosso povo”, afirmou Veena George, ministra da Saúde. O Exército foi convocado para a construção de uma ponte temporária.

“Angustiado com os deslizamentos de terra em partes de Wayanad. Meus pensamentos estão com todos aqueles que perderam seus amados e minhas orações estão com os feridos”, disse o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi. Ele também anunciou indenização de US$ 2.388 (R$ 13.436) para os familiares de vítimas.

Kerala foi colocado em alerta pelo departamento meteorológico da Índia e escolas em partes do país foram fechadas por autoridades. Há previsão de chuvas para o restante do dia. “Os padrões das monções estão cada vez mais erráticos e a quantidade de chuva que recebemos num curto espaço de tempo aumentou. Como resultado, vemos casos frequentes de deslizamentos de terra e inundações ao longo dos Ghats Ocidentais”, declarou o cientista climático Roxy Mathew Koll, do Instituto Indiano de Meteorologia Tropical.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)