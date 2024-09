Série animada de ‘Crepúsculo’ é confirmada pela Netflix

A saga “Crepúsculo”, escrita por Stephenie Meyer, ganha nova adaptação pela Netflix: série animada. A obra, que conta com a autora como produtora-executiva, está em desenvolvimento e relata a história do livro “Sol da Meia-Noite”. A última adaptação audiovisual dos livros foi em 2012, com o filme “Amanhecer - Parte 2”.

Stephenie Meyer, autora da saga "Crepúsculo" (Reprodução)

Em “Sol da Meia-Noite”, a trama é relatada a partir da perspectiva do vampiro Edward Cullen, interpretado por Robert Pattinson, diferente das demais obras literárias. Em “Crepúsculo”, “Lua Nova”, “Eclipse” e “Amanhecer”, a história é contada pela humana Bella Swan, vivida por Kristen Stewart. Os filmes da saga foram lançados entre 2008 e 2012, sob a direção de Catherine Hardwicke (”Crepúsculo”), Chris Weitz, David Slade (“Lua Nova”) e Bill Condon (“Amanhecer - Parte 1” e “Amanhecer - Parte 2”).

No filme "Amanhecer - Parte 1", da saga "Crepúsculo", Edward Cullen (Robert Pattinson) e Bella Swan (Kristen Stewart) se casam (Reprodução)

A série animada da Netflix é escrita por Sinead Daly, anteriormente responsável por “The Get Down” e “Tell Me Lies”, que também é produtor-executivo. Outros nomes confirmados na obra são Meghan Hibbett, Wyck Godfrey, Marty Bowen, Eirk Feig e Samie Kim Falvey. A produção ainda não possui data de estreia confirmada.

Sinopse de "Crepúsculo"

Bella Swan (Kristen Stewart) é filha de pais separados. Antes moradora de Phoenix, um local ensolarado e quente, a adolescente agora vive com o pai, Charlie (Billy Burke), em Forks, uma cidade nublada e chuvosa. No novo colégio, Bella conhece Edward Cullen (Robert Pattinson), um rapaz admirado por sua beleza e misterioso. O segredo que ronda Edward e toda a família Cullen é a condição em que vivem: eles são vampiros. Mesmo com a paixão florescendo, ele sabe que coloca Bella em risco ao se envolver com ela.

Onde assistir aos filmes da saga "Crepúsculo"?

Os filmes da saga "Crepúsculo" estão disponíveis na Prime Video, Apple TV, Disney+, Globoplay e Netflix. Confira os trailers abaixo.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)