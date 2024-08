Produtor paraense emplaca música na trilha sonora da 4ª temporada de ‘Emily em Paris’

Quem já assistiu ao quarto episódio da nova temporada de Emily em Paris, série da Netflix, talvez nem imagine que uma das músicas que embala a trama é de um artista paraense. Matheus Nascimento, produtor musical e engenheiro de som de 27 anos, teve uma de suas produções, "Moss's Ballroom Vogue", selecionada para compor a trilha sonora do episódio "The Grey Area", da quarta temporada do seriado. A faixa faz parte de seu projeto Slowaves, que combina elementos de música psicodélica e dance music, criando uma atmosfera misteriosa e envolvente ao ouvinte.

Em 2024, Matheus conseguiu seu primeiro contrato de sincronização televisiva, quando a música em questão foi incluída na trilha sonora de Emily in Paris por meio da Alter K Publishing, uma empresa parisiense com a qual ele tem contrato há alguns anos.

"O convite surgiu por meio da minha publisher em Paris, com a qual tenho um contrato desde 2020. Eles possuem exclusividade para sincronização do meu catálogo em séries, filmes e comerciais, atuando como intermediários entre mim e qualquer empresa. Em junho, recebi um e-mail informando que a Netflix estava interessada na minha música para a nova temporada de Emily em Paris. A partir daí, começamos a discutir os valores de licença e como a canção seria utilizada", explicou Matheus com exclusividade ao Grupo Liberal.

Matheus Nascimento, produtor musical e engenheiro de som de 27 anos, teve uma de suas produções, "Moss's Ballroom Vogue", selecionada para compor a trilha sonora do episódio "The Grey Area", da quarta temporada do seriado (Divulgação)

A música "Moss's Ballroom Vogue" é a terceira faixa do álbum "I", lançado em 17 de abril pela produtora parisiense. O paraense conta que a inspiração para a música veio da icônica festa da Vogue e da supermodelo Kate Moss.

"Comecei a imaginar o que deveria estar tocando e o que gostaria que estivesse tocando, o resultado foi essa música”, relembrou.

A produção de "Moss's Ballroom Vogue" foi um processo cuidadoso, iniciado em Belém e gravado na casa de Matheus e mixada e masterizada por Mateus Estrela em seu home studio. "Foi uma das primeiras canções eletrônicas que fiz. Lembro de mostrá-la para o Carlos Duarte, um integrante da Slowaves na época. Embora eu não soubesse muito bem o que estava fazendo, sempre gostei da introdução e dos acordes de strings, que pareciam ter uma ideia bem pegajosa. Conversamos e decidimos que valia a pena continuar”, contou.

O convite para ter a sua canção na temporada de Emily em Paris foi uma surpresa para Matheus, que é fã da série. "Estava ansioso pela quarta temporada apenas como espectador, então o convite foi uma surpresa. Mas, no fundo, eu sabia que havia essa possibilidade. A repercussão mais legal tem sido o entusiasmo das pessoas próximas a mim. De algum modo, parece que todos ficam mais animados do que eu, talvez porque eu ainda esteja em choque”, disse aos risos.

A trajetória de Matheus no mundo da música está fortemente ligada à França, onde morou antes de se estabelecer em São Paulo. "Sempre fui fascinado pela música e cultura francesa, e morar lá parecia essencial para mim. Quando decidi me mudar, já havia estabelecido várias conexões na França: conhecia diversas gravadoras, artistas dos quais eu era fã, além de venues e pessoas dos bastidores. Portanto, era algo que eu realmente precisava fazer”, compartilhou o paraense.

Durante seu tempo na França, Matheus descobriu uma nova direção para sua carreira, concentrando-se em compor para marcas de moda, além de mixar e masterizar outros artistas. "Foi lá que descobri essa nova direção, e hoje é o que mais amo fazer. Posso afirmar que essa experiência influenciou 100% o que faço agora, e estou muito feliz com essa direção”, contou.

Para Matheus, a experiência de ter uma música sua em uma das principais séries da Netflix é algo extraordinário. "É uma honra imensa, é até difícil de acreditar que uma música criada em um quarto em Belém, com um computador e um microfone, alcançou a grandeza de estar em uma das principais séries da Netflix. Sinto um enorme orgulho do que fiz e de todos que participaram disso”, afirmou.