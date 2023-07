Morre Josephine Chaplin, atriz e filha de Charlie Chaplin, aos 74 anos

A família Chaplin anunciou hoje a morte de Josephine Chaplin, atriz e filha de Charlie Chaplin, aos 74 anos. Segundo informações do Hollywood Reporter, Josephine faleceu no dia 13 de julho, em Paris, na França. Porém, o ocorrido só foi tornado público uma semana após a data de sua partida. O funeral da artista será realizado em caráter restrito, destinado apenas aos familiares mais próximos.

Nascida como a sexta de um total de 11 filhos do icônico Chaplin, Josephine iniciou sua carreira no cinema em 1972, ao atuar no filme "A Grande Fuga do Comunismo", contracenando ao lado de Laurence Harvey.

Ao longo de sua trajetória no mundo das artes, a atriz participou de diversas outras obras cinematográficas, incluindo "L'odeur des fauves" (O cheiro de animais selvagens), também em 1972, onde dividiu o palco com Liv Ullmann e Kiefer Sutherland, além de "Quando Chega o Amor" (1984), dirigido por Daniel Petrie, e uma versão em alemão de "Jack, o Estripador" (1976), ao lado de Klaus Kinski.

Além de suas contribuições para a sétima arte, Josephine também gerenciou o escritório de seu pai em Paris por muitos anos e foi responsável por patrocinar uma estátua em homenagem ao ator na cidade de Waterville, na Irlanda.

No âmbito pessoal, Josephine Chaplin teve um casamento com o empresário grego Nikki Sistovaris, que durou de 1969 até o divórcio em 1977. Posteriormente, a atriz manteve uma relação com o ator francês Maurice Ronet, até a morte dele em 1983. Mais tarde, Josephine se casou novamente, dessa vez com o arqueólogo Jean-Claude Gardin, com quem viveu até o falecimento deste em 2013.