Atriz Jane Birkin morre aos 76 anos

A cantora e atriz Jane Birkin, de 76 anos, foi encontrada morta neste domingo, 16. Segundo informações iniciais, ela teria morrido na própria casa, em Paris.

A artista britânica, naturalizada francesa, passou por diversos problemas de saúde nos últimos anos. Ela chegou a sofrer um acidente vascular cerebral em 2021, mas voltou a trabalhar pontualmente. Recentemente, havia relatado que cancelou shows devido a problemas de saúde.

Antes disso, ela já tinha interrompido a carreira temporariamente em 2012, por causa de uma pericardite aguda. Em dezembro do ano seguinte perdeu a filha mais velha, Kate. Em 2017, a atriz informou que tratava uma leucemia.

Jane Birkin era casada com o cantor Serge Gainsbourg, com quem viveu uma história de amor e de sucesso, eternizada no dueto "Je t'aim moi non plus". Ela também investiu na carreira de atriz, com papéis cômicos, como em La Course à L'échalote.

Birkin foi também mãe da atriz Charlotte Gainsbourg, além de ter dado nome a icônica bolsa Birkin, da Hèrmes.