Michael B. Jordan é visto comemorando em fast food após ganhar o Oscar

Após o ator Michael B. Jordan conquistar a estatueta de melhor ator pelo filme "Pecadores" no Oscar 2026, ele aproveitou para comemorar a ocasião de um jeito inusitado: comendo um hambúrguer e um milk shake em um fast food de Los Angeles, nos Estados Unidos. A cerimônia de premiação ocorreu neste domingo (15), no Teatro Dolby, e o ator foi ovacionado pelo público e imprensa internacional por interpretar com maestria os irmãos gêmeos Elijah e Elias, conhecidos como Fumaça e Fuligem.

Desde que foram anunciadas as nomeações da categoria, o artista era considerado um dos favoritos para levar a premiação para casa, mas ainda não havia certeza, porque ele concorria ao lado de grandes nomes do cinema mundial, como o próprio Wagner Moura pelo filme brasileiro "O Agente Secreto". Além deles, concorriam também Ethan Hawke em "Blue Moon", Timothée Chalamet em "Marty Supreme" e Leonardo DiCaprio em "Uma Batalha Após a Outra".

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Vitória de Michael B. Jordan no Oscar 2026

Ao iniciar o seu discurso como Melhor Ator do Oscar 2026, Michael B. Jordan citou que é o sexto ator negro a vencer na categoria. “Estou aqui por causa das pessoas que vieram antes de mim”, disse ele, antes de listar os nomes de Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx, Forest Whitaker e Will Smith, que são todos os vencedores da estatueta principal de atuação. Depois de citar os nomes, ele falou sobre a importância de estar sobre os gigantes e sobre a valorização da ancestralidade.

Sinopse de "Os Pecadores"

A produção cinematográfica “Os Pecadores” recebeu o recorde histórico de 16 indicações ao Oscar em 2026 e foi considerado também um dos favoritos a levar a estatueta na categoria de Melhor Filme do ano. Junto com o filme protagonizado por Michael B. Jordan, concorriam também: O Agente Secreto, Frankenstein, Marty Supreme, F1, Sonhos de Trem, "Hamnet: a vida antes de Hamlet", Bugonia e Valor Sentimental, e o vencedor da vez foi "Uma Batalha Após a Outra".

Na história do filme, o ator Michael B. Jordan interpreta os irmãos gêmeos Smoke e Stack, que retornam à sua cidade natal e compram uma serraria com a única finalidade de transformá-la em um bar de blues como forma de negócio. No início, para colocar o projeto dos irmãos em prática no enredo, eles precisam recrutar alguns conhecidos da região e, com isso, contam com a ajuda do primo mais jovem, Sammie, um músico talentoso que enfrenta a desaprovação do pai, que na trama é um pastor.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)