Johnny Depp vai ser o Rei Luís XV em filme francês da cineasta Maïwenn

Johnny Depp vai estrear no cinema francês. Ele foi convidado a interpretar o rei Luís XV numa produção francesa dirigida pela cineasta e atriz Maïwenn ("DNA"). As portas de Hollywood se mantém fechadas a Johnny Depp, astro de "Piratas do Caribe", "A Fantástica Fábrica de Chocolate" e "Alice no País das Maravilhas", após o escândalo envolvendo a ex-mulher e atriz, Amber Heard, que o acusou de violência doméstica.

Luís XV governou a França por 59 anos, sucedendo o bisavô Luís XIV em 1715, quando estava apenas com cinco anos de idade, até 1774, quando morreu. O reinado de Luís XV foi marcado por devassidão e corrupção, legado que passou para o neto e sucessor Luís XVI, que acabou sendo decapitado na Revolução Francesa.

O filme terá cenas gravadas no Palácio de Versalhes e no subúrbio de Paris, no verão europeu (nosso inverno). A produção será da produtora francesa Why Not Productions ("O Profeta") e a distribuidora Wild Bunch levará a produção para a European Film Market, em fevereiro.

Johnny Depp continua com as portas fechadas em Hollywood desde o escândalo judicial em que foi condenado por violência doméstica contra a ex-mulher, a atriz Amber Heard, em Londres.

O astro de "Piratas do Caribe" e "A Fantástica Fábrica de Chocolate" sofreu prejuízos profissionais nos Estados Unidos com a repercussão do processo. A Warner Bros cancelou a terceira parte da franquia "Animais Fantásticos" e substituiu o astro por Mads Mikkelsen. E o último filme em que atuou, "Minamata", de Andrew Levitas, acabou tendo um lançamento adiado para dezembro passado, sem grande repercussão.

Na Europa, os festivais de cinema Karlovy Vary e San Sebastián homenagearam Depp com prêmios pelo conjunto de sua obra, em 2021.