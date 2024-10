'Homem-Aranha 4': Marvel divulga data de estreia do filme com Tom Holland e Zendaya

O filme “Homem-Aranha 4”, estrelado por Tom Holland, teve a data de estreia confirmada. Produzido por Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, e Amy Pascal, ex-chefe da Sony Pictures, o longa conta com roteiro de Chris McKenna e Erik Sommer - responsáveis pelas obras anteriores. Zendaya, namorada de Tom e atriz responsável pelo papel de MJ, retorna à franquia.

O filme começa a ser produzido em 2025, segundo Tom Holland. Durante sua participação no The Tonight Show, com Jimmy Fallon, o ator revelou que já leu o esboço da história. "Zendaya e eu sentamos e lemos juntos. Às vezes estávamos pulando pela sala como se fosse um filme real, digno do respeito dos fãs, mas há algumas coisas que precisamos descobrir antes de realmente fazer isso acontecer", disse.

Tom Holland estreou o seu primeiro filme solo do Homem-Aranha em 2017 (Reprodução)

"Homem-Aranha 4” chega aos cinemas no dia 24 de julho de 2026. Os três primeiros filmes, "Homem-Aranha: De Volta ao Lar", "Homem-Aranha: Longe de Casa" e "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa", foram lançados em 2017, 2019 e 2021. O terceiro longa contou com a participação de Andrew Garfield e Tobey Maguire, responsáveis pelo protagonista em outras obras cinematográficas.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)