Globo produz documentário sobre vida indígena em Tucuruí, no Pará

A Globo produziu, durante o mês de agosto, um documentário na região de Tucuruí, sudeste do Pará, sobre a vida indígena. A obra, protagonizada por Iraitya Assurini, tem roteiro de Heitor Moreira e direção do jornalista e cineasta Kleyton Cintra. A previsão de estreia é para o primeiro semestre de 2025, com exibição na TV Globo e também no streaming Globoplay.

O lançamento oficial será no Rio de Janeiro, mas há possibilidade de ocorrer também no Pará. "Isso é uma nova linha de trabalho que eles estão abrindo, é um filme da vida real, como se fosse um documentário, e tem esse recorte. É um projeto totalmente novo, ainda muito experimental, mas o piloto, o primeiro filme, foi realizado na região Norte, na cidade de Tucuruí", informou uma fonte ligada à produção, que preferiu não ser identificada.

Nas redes sociais, a atriz Iraitya Assurini publicou alguns registros e mencionou novidades. "Resistência indígena. Novidades em breve na Globo", escreveu. Uma das possibilidades é que o filme faça parte do especial "Falas Indígenas", que integra o Projeto "Falas", uma série de especiais que abordam as principais efemérides do ano na grade de programação da TV Globo, alinhada à jornada ESG da empresa. A reportagem procurou a assessoria do projeto "Falas", mas não obteve retorno.