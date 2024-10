Mostra de cinema gratuita chega a Belém com filme ‘Rio, Negro’, documentário brasileiro

A mostra Cinema em Movimento - Circuito Universitário chega a Belém nesta quinta-feira (3), na Universidade Federal do Pará (UFPA). Com exibição de produções de longa, média e curta-metragem, o evento também promove debates sociais. A programação gratuita apresenta o documentário brasileiro “Rio, Negro”, de Fernando Sousa e Gabriel Barbosa, e conta com organização de João Carlos Nascimento.

VEJA MAIS

Universitários das 26 capitais brasileiras e do Distrito Federal foram selecionados como agentes mobilizadores da mostra. No Pará, João Carlos foi o escolhido. O jovem de 22 anos, aluno de Jornalismo da UFPA, deve organizar com os demais participantes 405 sessões presenciais e 135 livres no Instagram.

Para João Carlos, a experiência enquanto agente mobilizador abriu seus olhos para perceber o quão relevante é a ação. O estudante acredita que o cinema é fundamental para a cultura e sociedade, visto o alto teor de consumo desse formato midiático. “Por meio do cinema contribuímos com o imaginário das pessoas e a forma como elas dão sentido ao mundo, então quando trazemos esse meio de comunicação como ferramenta para debater assuntos de extrema relevância social - como racismo, xenofobia, LGBTfobia e exclusão de grupos marginalizados - junto de pessoas que vivenciam ou estudam tudo isso, contribuímos com um novo olhar para o mundo, mais compreensiva e menos exclusiva”, explica.

O papel do cinema no entretenimento é significativo, mas a arte citada não deve ser vista apenas por esse viés, segundo João Carlos. “O cinema também está em um local de privilégio enquanto meio de representar e retratar a sociedade”, diz. O jovem afirma que por meio de filmes como “Rio, Negro” é possível colaborar com produção e divulgação do conhecimento.

O objetivo da Cinema em Movimento - Circuito Universitário é promover diálogos e reflexões focadas no cenário brasileiro sobre a temática abordada na produção exibida. Dessa maneira, o documentário “Rio, Negro” levanta discussões sobre a história do Rio de Janeiro e a trajetória da população negra na cidade. Gabriel Barbosa, diretor da produção junto a Fernando Sousa, acredita que o filme objetiva debater um novo olhar e uma diferente interpretação da história carioca.

“A ideia do filme surge nesse diálogo com a Casa Fluminense, que apresenta o documentário. A ideia surge de uma inquietação em torno dos caminhos e os processos que levaram a cidade do Rio de Janeiro a perder relevância econômica e política, e que a gente, ao longo de uma extensa pesquisa, vai identificando as causas desse processo da perda da capitalidade”, explica Gabriel.

O documentário "Rio, Negro" aborda questões raciais relacionadas à transferência da capital brasileira para Brasília (Elisângela Leite)

O documentário foca na transferência da capital do Brasil para Brasília, no Distrito Federal. A mudança, conforme Gabriel afirma, é relacionada, também, em questões raciais. “Um entendimento da oligarquia branca, que estava e continua estando nos espaços de poder, de que a população do Rio de Janeiro é uma população perigosa por ser uma população mestiça, uma população negra.” Clique aqui e confira o trailer de “Rio, Negro”.

O Cinema em Movimento - Circuito Universitário é o maior projeto de difusão não-comercial de cinema da América Latina e conta com orientação e supervisão da MPC Filmes. “Acreditamos no poder de informação do cinema. Mais do que uma simples exibição de filmes, a Mostra é um espaço de ampla comunicabilidade, constituindo-se um eficaz instrumento de divulgação e multiplicação de mensagens”, conclui Luciana Boal, diretora da instituição.

Até dezembro, a mostra exibe outras nove produções em Belém, com sessões totalmente gratuitas.

Serviço

Cinema em Movimento - Circuito Universitário

Filme: “Rio, Negro”, de Fernando Sousa e Gabriel Barbosa (Doc., RJ, 2023, 98 min. 12 anos)

Data: 03 de outubro de 2024

Horário: 14 horas

Local: Universidade Federal do Pará (UFPA) - Campus Profissional, sala 11, bloco kP (Rua Augusto Corrêa, 01 - Guamá. Belém, Pará)

Entrada gratuita.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)