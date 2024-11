‘Gladiador II’, estrelado por Paul Mescal, estreia nesta quinta-feira (14); veja trailer e sinopse

Estrelado por Paul Mescal, o filme “Gladiador II” chega aos cinemas nesta quinta-feira (14). O primeiro longa, dirigido por Ridley Scott e protagonizado por Russell Crowe, estreou há 24 anos e é base para a nova trama. O elenco da produção também conta com Pedro Pascal, Denzel Washington, Joseph Quinn e Connie Nielsen.

Lucius (Paul Mescal), de "Gladiador II" (Reprodução)

Em “Gladiador II”, Lucius (Paul Mescal) é forçado a entrar no Coliseu para lutar pela própria sobrevivência e pela honra de Roma. Ainda pequeno, ele testemunhou a morte de Maximus (Russell Crowe), assassinado por Commodus (Joaquin Phoenix). Agora, o jovem se inspira no herói e pretende seguir os seus passos para restaurar a glória romana.

Confira o trailer de “Gladiador II”

Connie Nielsen retorna ao papel exercido no primeiro filme: Lucilla. Gracchus, senador aliado de Maximus e Lucilla, também faz aparição no segundo filme com o ator original, Derek Jacobi. Enquanto isso, o cargo de imperador Geta fica com Joseph Quinn, que divide o posto com o gêmeo Caracalla, vivido por Fred Hechinger. Pedro Pascal interpreta Marcus Acacius e Denzel Washington, Macrinus.

Lucilla (Connie Nielsen), de "Gladiador II" (Reprodução)

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora de OLiberal.com)