Russell Crowe cancela show de sua banda no Brasil e desabafa: 'Frustrante'

O ator Russel Crowe, que também é cantor da banda Indoor Garden Party, expressou seu descontentamento e explicou o motivo de ter cancelado o show que realizaria dentro de um festival aqui no Brasil por meio de suas redes sociais, na segunda-feira, 3. Ele é conhecido por seus trabalhos em filmes como Gladiador (2000), Uma Mente Brilhante (2001) e, mais recentemente, o longa Zona de Risco (2024).

Segundo ele, a apresentação teve que ser cancelada após uma terceira troca de datas, que acabou se desencontrando com o resto da agenda do grupo. A Indoor Garden Party integraria a lineup de um evento no Brasil, cujo nome não foi divulgado pelo ator. Atualmente, o grupo apresenta shows na Itália, que ocorrerão até o dia 27 de junho.

"Brasil, eis o que aconteceu... Fomos convidados para tocar em um festival, dissemos sim e começamos a nos organizar para uma determinada data. Então, a data mudou e nos reorganizamos. Então, a data mudou novamente mas não fomos capazes de fazer [a vinda] funcionar. Frustrante. Desculpe", explicou Russell através de um tweet na rede social X, antigo Twitter.

Indoor Garden Party também lançará seu novo single Prose and Cons, na sexta-feira, 7 de junho. Fazem parte da banda Britney Theriot, Stacey Fletcher e Susie Ahern como backing vocals, além de Chris Kamzelas na guitarra, Stu Hunter no teclado, Dave Kelly na bateria, Stewart Kirwan no trompete, James Haselwood no baixo e Lorraine O’Reilly nos vocais, junto do ator.