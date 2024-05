Ludmilla anuncia cancelamento de turnê pelo Brasil; saiba como pedir reembolso do ingresso

Os fãs da cantora Ludmilla foram surpreendidos na manhã desta quarta-feira (15/5) com a notícia do cancelamento da turnê “Ludmilla In The House”. Ela publicou um comunicado no Instagram afirmando que a produtora responsável pelo evento, a 30e, não conseguiria garantir as condições necessárias para que os shows ocorressem nos estados brasileiros.

"Sempre tive uma grande preocupação em levar grandes experiências para o meu público. É o que tenho feito nesses últimos anos. Fico triste com o cancelamento da turnê porque ela nasceu com o propósito de celebrar os 10 anos da minha carreira com uma entrega digna do que meus fãs merecem. Espero conseguir me apresentar o quanto antes nas diversas cidades anunciadas e quero devolver, da melhor forma possível, todo o carinho que vocês me deram durante todo esse tempo", afirmou Ludmilla.

Nos comentários, muitos internautas começaram a questionar sobre como adquirir o valor do ingresso. Saiba como pedir o reembolso:

Ludmilla orientou que os fãs procurassem a 30e e buscassem orientações sobre o procedimento de reembolso dos valores pagos. No entanto, a empresa ainda não se pronunciou sobre o assunto.