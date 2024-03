Filmes indicados ao Oscar voltam às telonas com ingressos a partir de R$ 10; veja onde assistir

No próximo domingo (10), o mundo vai acompanhar a 96ª edição do Oscar, da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, para premiar os destaques do cinema do ano anterior. Pensando no evento, a rede de cinemas UCI vai fazer uma maratona com os filmes indicados, com ingressos a partir de R$ 10.

Nos dias 7 e 8 de março, a rede de cinemas UCI exibirá os principais filmes indicados, com ingressos a partir de R$ 10 (meia-entrada). Os filmes incluídos na programação do UCI Day Oscar abrangem uma variedade de gêneros e são uma oportunidade para os espectadores se envolverem com algumas das produções mais aclamadas do ano anterior.

Os ingressos para as sessões estão disponíveis no site e no aplicativo da UCI. Os interessados podem consultar a programação e reservar seus lugares com antecedência.

"Oppenheimer" foi o grande favorito do Golden Globe e agora lidera as indicações para o Oscar, disputando 13 estatuetas. Dirigido por Christopher Nolan, o filme retrata a vida do cientista responsável pela criação da bomba atômica e concorre em diversas categorias, como Melhor Filme, Direção, Roteiro Adaptado, Ator e Som. Seguindo de perto está "Pobres Criaturas", dirigido por Yorgos Lanthimos, que compete em 11 categorias, incluindo Melhor Filme, Direção e Atuação.

"Barbie" foi, sem dúvidas, o filme mais esperado de 2023, trazendo nostalgia, críticas sociais e muito cor de rosa. Dirigido por Greta Gerwig, o longa encerra sua trajetória nas telonas após ultrapassar a marca de 1 bilhão de dólares em bilheteria. O filme concorre em sete categorias, como Roteiro Adaptado, Figurino e Canção Original. Outro destaque é "Assassinos da Lua das Flores", dirigido por Martin Scorsese, que recebeu dez indicações, incluindo Melhor Filme, Atuação e Direção.

"Vidas Passadas", dirigido por Celine Song, e "Anatomia de Uma Queda", dirigido por Justine Triet, também estão entre os filmes em exibição, concorrendo em categorias como Melhor Filme e Melhor Roteiro. Além disso, "Zona de Interesse", dirigido por Jonathan Glazer, acumula cinco indicações, incluindo Melhor Filme e Direção.

