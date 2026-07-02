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Filme de Marília Mendonça: conheça os atores que vão interpretar os personagens na história

A estreia global da produção audiovisual está prevista para 2027. Saiba mais!

Victoria Rodrigues
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Marília Mendonça morreu em um trágico acidente de avião no dia 5 de novembro de 2021. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Para homenagear a vida e a trajetória da cantora Marília Mendonça, a plataforma de streaming Prime Video anunciou, nesta quinta-feira (25), a produção de um filme sobre a carreira da artista. Sob direção de Dainara Toffoli, as gravações do longa-metragem estão previstas para iniciar ainda neste mês de julho com os atores que já foram selecionados para o elenco, e a estreia global está prevista para acontecer em 2027.

O projeto audiovisual será dividido em alguns episódios da carreira da artista e utilizará imagens reais, registros inéditos dos bastidores e depoimentos de familiares, amigos e pessoas próximas à cantora. Com um enredo marcante, o filme vai retratar desde a adolescência até a ascensão da artista para chegar ao título de "Rainha da Sofrência", o que fez com que ela fosse lembrada até depois de sua morte por seu jeito e estilo musical únicos.

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Além disso, a canção "Cuida Bem Dela" também ganhará um clipe, montado a partir de uma live transmitida por Marília em 2021.

Confira os atores que estão confirmados no filme de Marília Mendonça:

  • Marília Mendonça (Marina Versos)

A atriz goiana Marina Versos, de 24 anos, foi escolhida para interpretar o papel principal da produção audiovisual: o da Rainha da Sofrência, Marília Mendonça. A jovem, além de ser cantora, também é formada em Direção de Arte pela Universidade Federal de Goiás (UFG).

  • Maiara (Klara Castanho)

No filme, as cantoras sertanejas Maiara e Maraísa, que foram grandes amigas de Marília Mendonça, também vão estar na trama. A artista Maiara vai ser interpretada pela atriz Klara Castanho, de 25 anos, que já coleciona nove novelas na TV Globo e 6 longa-metragens nacionais.

  • Maraísa (Sophia Valverde)

Já a atriz Sophia Valverde, de 20 anos, dará vida à Maraísa, a irmã gêmea de Maiara no cenário musical brasileiro. Com destaque em novelas infanto-juvenis, a jovem se tornou famosa ao interpretar diversas produções do SBT, como: Chiquititas e As Aventuras de Poliana.

  • Dona Ruth (Hermila Guedes)

Para interpretar dona Ruth, a mãe de Marília Mendonça, que após a morte da filha se envolveu em diversas polêmicas, a atriz será Hermila Guedes. Ela interpretou a personagem Cláudia no filme "O Agente Secreto", que teve quatro indicações na cerimônia do Oscar 2026.

  • Murilo Huff (Igor Armucho)

Ao longo de sua vida, a cantora Marília Mendonça namorou e teve um filho com o cantor e compositor brasileiro Murilo Huff. Para dar vida ao artista, o Igor Armucho já foi confirmado no elenco do longa-metragem.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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