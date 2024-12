Em exclusiva, Matheus Nachtergaele celebra o retorno de João Grilo e ‘O Auto da Compadecida 2’

No próximo dia 25 de dezembro, chega aos cinemas o tão aguardado “O Auto da Compadecida 2”. O número é bastante simbólico, já que Matheus Nachtergaele e Selton Mello, voltam a interpretar João Grilo e Chicó, após 25 anos.

“Estou nesse período de lançamento, que é uma celebração desse ano de 2024, com muitas efêmeras envolvidas: 25 anos do primeiro ‘Auto’, então é Bodas de Prata; 10 anos de encantamento de Ariano Suassuna, o filme é uma homenagem a ele; 25 de dezembro, no Natal, a gente estreia no Brasil inteiro em muito mais de mil salas espalhadas pelo Brasil, vai ser um lançamento grande. Eu estarei em alguma sala na estreia, quero passar o Natal com as pessoas. É uma oportunidade absurda de viver o meu maior personagem”, disse com exclusividade Matheus Nachtergaele.

Com mais de 70 filmes na sua carreira, o ator separa a sua trajetória em antes e depois de João Grilo. O primeiro filme, que vem da obra “Auto da Compadecida”, de 1955, escrita por Ariano Suassuna (1927-2014), tem como foco transmitir lições sobre comportamento moral ou religioso.

A sequência do filme era bastante esperada pelo público, inclusive, o anúncio do início das gravações, no segundo semestre de 2023, deixou os fãs eufóricos.

“Muitos longas-metragens que eu fiz fizeram sucesso, outros fizeram mais sucesso no exterior representando o Brasil em festivais importantes, mas com pouca bilheteria por serem filmes menores, também fiz muita televisão e série, como as três temporadas do ‘Cine Holliúdy’, mas João Grilo sempre é meu personagem mais conhecido. Todos os dias que eu saio de casa e recebo um sorriso, e eu recebo muitos, tenho certeza que eles são para ele. Esse sorriso me é dado por pessoas de todas as idades, de todos os lugares do Brasil, de todas as cores e classes sociais. O que quer dizer que o ‘Auto’ se tornou um clássico, atravessou gerações e o ‘Auto 2’ é uma celebração disso, e uma festa. Para mim, é uma oportunidade imensa de reviver o João Grilo”, analisa.

Como foi dito por Matheus Nachtergaele, o personagem atravessa gerações, inclusive, tem a admiração de jovens, que no lançamento de ‘O Auto da Compadecida 2’ não eram nem nascido. Esse fenômeno foi observado quando ele e Selton estiveram na CCXP nos últimos dois anos para falar do longa. No maior evento de cultura pop do mundo, a dupla foi recebida com muita gritaria e ao som do bordão "não sei! Só sei que foi assim". Matheus se emocionou bastante com o público.

“Acho que isso provou que o ‘O Auto da Compadecida’ é o filme de cabeceira dos brasileiros. Muitos jovens viram o longa e os que não viram tem notícias no TikTok, ou assistiram a um trecho na TV aberta ou em algum streaming. A verdade é que na CCXP nós fomos ovacionados, tinham 3 mil jovens e eles pareciam conhecer o filme ou pelos menos estarem encantados com o filme. Eu chorei muito, abracei o Selton e não conseguir falar porque o meu contato com o pessoal do streaming é mais ou menos recente. Eu fiz um filme com o Edmilson Filho com direção de Vitor Brandt, chamado ‘Cabras da Peste’ e por causa da pandemia ele estreou na Netflix, esse trabalho fez muito mais sucesso do que eu imaginava. Aí eu conheci o poder atual dos streamings”, avaliou Matheus Nachtergaele.

Mesmo com as diversas possibilidades de o público ter acesso às produções artísticas, como cinema, teatro, dentre outras, o ator revela o desejo de estar sempre próximo das pessoas, por conta disso, ele destaca a importância da TV aberta e da Rede Globo. Ele revela que estar neste veículo possibilita uma aproximação maior com a plateia.

“Eu considero que a TV aberta e a Globo continuam sendo os maiores palcos para um ator brasileiro se comunicar de verdade com o seu público, apesar de insistir no cinema de qualidade, artístico e de coragem, o cinema que rompe barreiras e que se arrisca. Mas eu sempre vou para a televisão para estar com as pessoas do meu país, e a grande maioria dessa plateia não pode ir ao cinema, por motivos de localização ou de grana, muitos até acham que não podem ir ao cinema. Muita gente no Brasil nunca foi ao teatro por achar que não foi feito para eles. Então eu gosto de fazer TV aberta. Mas me surpreendeu que a galera mais nova, mas internauta, estivesse esperando pelo ‘Auto’. Espero que eles gostem do filme e possam ir ao cinema. Selton e eu estamos muito comovidos com a possibilidade de fazer ‘O Auto 2’. É um lançamento grande, as pré-vendas começaram com sucesso, acredito que será bem de bilheterias, mas o mais importante é o fato de que a gente queria celebrar um momento muito luminoso de nós todos”, pontua Matheus.

O ator faz questão de acrescentar que as artes estão vivendo um momento de muito brilho, que o Brasil está voltando a gostar de cinema: “O ‘Auto’ é para se divertir com a família inteira, tem um fundo social desde a sua escritura da peça por Ariano Suassuna, mas ele não é político partidário, é para se divertir, com essa eterna diferença social, com os servos espertos que enganam os patrões, com os sobreviventes dos sertões, que conseguem vencer os podre poderes do capital e religiões falsas, dos coronéis e da mídia. Sobreviver dia após dia com dificuldade, mas com muita alegria e esperteza”.