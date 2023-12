Documentário sobre companhia de dança de Ananindeua estreia nesta sexta, 15

“Casa Ribalta - O Nascimento de uma Cidade Nova”, documentário produzido por Alexandre Baena, apresenta a história da companhia de dança criada em Ananindeua, Pará. A produção estreia nesta sexta-feira, 15, às 18h, no Theatro da Paz.

Em janeiro de 2024, a Casa Ribalta completa 30 anos. A companhia de dança começou na casa da família Andrade como alternativa artística para crianças, adolescentes e jovens da Cidade Nova, em Ananindeua. Até hoje a casa é sede da Ribalta.

Mayrla Andrade é a atual diretora artística da companhia. A cofundadora e filha de Marlene Andrade, idealizadora da Ribalta, viu a construção do espaço. Para ela, a Ribalta é sua vida. “A Casa é corpo, morada, espaço cênico e formadora de artistas, nela está contida toda uma potencial rede de relações artísticas, culturais e educacionais de Ananindeua”, afirma.

A alma artística, o sentidos e os significados da companhia foram traduzidos no documentário, segundo Mayrla. A diretora fala que a produção traz esperança ao seu coração, pois carrega muitas camadas de arte e vida.

A Casa Ribalta é dirigida por três mulheres: Marlene, mãe de Mayrla; Beth, tia; e a própria Mayrla. Ela considera uma “ciranda de mulheres sábias” que ampliam a arte com formação, criação e difusão da dança.

“As portas e os corações de nossa casa foram abertas para ser um espaço de dança, e, naturalmente, o sonho acalentado uniu-se com o de outros jovens dos bairros de Ananindeua, no ideal de possibilidades de crescimento artístico-educacional capaz de proporcionar mudanças em suas realidades”, relata Mayrla.

O documentarista e cineasta Alexandre Baena é responsável pela produção. Durante a pandemia, Alexandre conheceu a obra “Habitante Criador”, de Mayrla. A narrativa conta a trejatória da Ribalta. “Foi ali que vi uma história com um beleza tão peculiar e que tinha todo o enredo para um documentário que mostra uma história de vitória, resgate e amor pela dança”, diz.

Com o documentário, Aleandre pretende divulgar as produções paraenes, especialmente as de Ananindeua. O documentarista fala que a Casa Ribalta foi e é algo muito além de uma companhia de dança, ele a considera um espaço com chance para novas vivências.

“Quando você fala em arte paraense, você fala de um celeiro rico. Temos uma criatividade peculiar, um olhar aguçado. Em muitos aspectos, o Pará é vanguarda e eu nunca havia visto uma trajetória igual na dança. É um case de emoção e realmente com muitas reviravoltas dignas de um roteiro”, explica Alexandre.

O documentarista, que também é cineasta e fotógrafo, diz que foi um presente fazer essa produção. Alexandre espera que o documentário crie conexões e identificações com o público “mesmo em pessoas que não saibam dançar, como eu”.

Fernando Nobre iniciou sua carreira na Ribalta e faz parte do documentário. Atualmente, o bailarino está no Teatro La Plata, na Argentina. Ele conheceu Mayrla em um festival de dança em que ela estava como jurada. “[Ela] me ofereceu uma bolsa de estudos totalmente grátis na Escola Ribalta, eu rapidamente aceitei a proposta e agarrei à oportunidade. A partir desse momento, minha vida mudou completamente”, relembra.

O bailarino não imaginava que teria muitas conquistas em sua trajetória e diz que seria muito difícil sem a bolsa de estudos que ganhou. “Sou extremamente agradecido por hoje ter uma profissão que amo”, fala.

Fernando acha incrível poder compartilhar sua história de vida e acompanhar outras pessoas que passam pela Ribalta.

“Essa grande família que é a Casa Ribalta se formou graças ao amor pela arte e as grandes conquistas do ser humano foram proporcionadas atreves da união de pessoas por um objetivo”, conclui Fernando.

O documentário é patrocinado pelo Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Cultura (Secult-PA). Iamazul e Ribalta Companhia de Dança são responsáveis pela realização, enquanto Led Produções e MAB Comunicação estão com a coprodução.

A Casa Ribalta é a mais antiga companhia de dança de Ananindeua em atividade e acumula diversos prêmios pelo Brasil. O documentário marca o início das celebrações de 30 anos da companhia.

Serviço

Casa Ribalta - O Nascimento de uma Cidade Nova

Data: 15 de dezembro, sexta-feira

Horário: 18h

Local: Theatro da Paz (Avenida da Paz, Praça da República - Campina - Belém, Pará)

Ingressos: entre R$ 25,00 e R$ 110,00 - vendas na bilheteria do Theatro

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Cultura, Abílio Dantas)