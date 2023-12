Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz apresenta o espetáculo 'O Quebra Nozes'

A Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP) apresenta o espetáculo “O Quebra Nozes” nesta quarta-feira, 13 e na quinta-feira, 14, a partir das 20h. A iniciativa é do governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SECULT), do Theatro da Paz e da Academia Paraense de Música (APM) com a poio da Academia de Dança Ana Unger e Colegiado de Dança do Pará e patrocínio do Banco do Estado do Pará (Banpará).

O espetáculo é um balé clássico que combina música, dança e narrativa para contar a história de Clara, uma jovem que embarca em uma jornada mágica durante a noite de Natal. Composta por Pyotr Ilyich Tchaikovsky no final do século XIX, sendo complementada em 1892 e coreografada originalmente por Marius Petipa, é baseada no conto de fadas "O Quebra-Nozes e o Rei dos Camundongos" de E.T.A. Hoffmann.

Segundo o maestro Miguel Campos Neto, titular da OSTP, o “Quebra-Nozes” é muito conhecido e tocado pelo mundo todo em todo Natal. “Só que existe uma outra camada da fama dessa obra que é quando as orquestras tocam as suítes do balé ou seja, os principais trechos da obra”, comentou.

Maestro Miguel Campos Neto (Foto: Divulgação)

O maestro destacou ainda que a sonoridade é muito ‘linkada' ao Natal e eventualmente aqueles que não conhecem muito de música erudita vão imediatamente lembrar de propagandas de Natal. “Tenho certeza de que essa música vai conquistar o público pela familiaridade, além da música que é maravilhosa”, garantiu.

Na direção artística do espetáculo, está o Centro de Dança Ana Unger. Para a bailarina e coreógrafa, Ana Unger, a peça traz um processo rico em montagem, seleção de elenco e resultado artístico primoroso pelo alto nível dos artistas envolvidos. “É um momento único, a primeira vez que teremos uma montagem deste famoso ballet de repertório, com elenco selecionado em audição, com a participação dos melhores bailarinos solistas do nosso Estado, acompanhados pela Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz”, destacou.

A remontagem mostra o amadurecimento da classe artística da dança, com a colaboração de várias escolas e grupos de dança de Belém, que liberaram seus bailarinos para integrar o projeto. A banca examinadora foi composta pelos professores: Igor Marques, Ana Unger, Marta Batista e Rosana Rosário, em uma audição realizada no Theatro da Paz que recebeu 180 inscrições.

O balé se desenrola em dois atos, cada um repleto de performances de tirar o fôlego. A música de Tchaikovsky, com suas melodias memoráveis e ricas harmonias, complementa perfeitamente a coreografia e a história, criando uma experiência imersiva para o público.

Agende-se

Espetáculo “O Quebra Nozes”

Data: 13/12 e 14/12

Hora: 20h

Local: Theatro da Paz