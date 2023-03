Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz realiza o concerto 'Aventura Sinfônica'

A Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP) vai apresentar o concerto “Aventura Sinfônica”, com as obras dos compositores alemão Robert Schumann (1810-1856), do russo Nikolai Rimsky-Korsakov (1844-1908) e do armênio Alexander Arutunian (1920-2012) na próxima quinta-feira, 16, às 20h, no palco do TP. O concerto terá a regência do maestro assistente da OSTP, Matheus Avlis.

O concerto será aberto com a suíte sinfônica ‘Scheherazade’, de Korsakov, que estreou em 1888, inspirada nos contos de ‘As Mil e Uma Noites’, que têm origem no folclore indiano, persa e árabe. A música é repleta de sonoridades orientais, com destaque ao solo de violino, que representa a própria Scheherazade em suas narrativas.

Em seguida, será apresentado o ‘Concerto para Trompete’, de Arutunian, obra de 1950 com sonoridades modernas, que mistura melodias da música folclórica da Armênia. A peça tem como solista o trompetista Roger Brito, da orquestra.

Roger Brito, trompetista (Divulgação)

A ‘Quarta Sinfonia’, de Schumann, vai encerrar a noite com a segunda versão escrita em 1851, quando o autor revisou a obra lançada originalmente dez anos antes. De acordo com o maestro, Schumann soube converter as vivências em boa música através de obras permeadas pelo mistério, amor, nostalgia e emoções intensas e contraditórias.

Regente

O compositor e maestro Matheus Avlis de Sousa já esteve à frente da OSTP por diversas vezes. “É muito prazeroso fazer isto ao lado de artistas tão talentosos, como são os músicos da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz. Os ensaios são momentos de busca pela beleza dos sons e o concerto é sempre um momento de celebração, para nós músicos e para o público também”, explica.

Natural de Brasília, ele foi fundador e diretor artístico da ‘Orquestra para a Jovem Brasília’, regente e preparador vocal do ensemble ‘Da Capo - Coro e Orquestra de Câmara’ e diretor executivo e compositor chefe do ‘Post Jam - Escritório de Produção Musical e Áudio’. Laureado pela Academia Claude Brendel 2019 na categoria “Regente de Orquestra Destaque”, Avlis tem formação em piano e canto erudito pela Escola de Música de Brasília, cursou composição e regência pelo Departamento de Música da Universidade de Brasília.

Já Roger Brito é o 1º trompetista da OSTP. Filho do maestro Rogerio Brito, iniciou os estudos na infância e trabalhou nas orquestras de Câmara da USP, Experimental de Repertório e foi aprovado na academia da música da OSESP. Atuou na gravação das sinfonias de Villa Lobos sob a regência de Isaac Karabitchevsky pelo selo internacional Naxos; participou de concertos como músico convidado nas orquestras do Teatro São Pedro, Filarmônicas de Minas Gerais e Goiás, além de ter sido convidado como chefe do naipe na Orquestra Acadêmica Mozarteum Brasileiro.

O concerto é realizado pelo governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), do Theatro da Paz e da Academia Paraense de Música (APM).

Agende-se:

Concerto “Aventuras Sinfônicas” da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz

Dia: Quinta-feira, 16

Hora: 20h

Local: Theatro da Paz

Ingressos a R$ 2,00 pelo site ticketfacil.com.br ou na bilheteria do TP no dia do espetáculo, a partir das 9h da manhã. Limite de 2 ingressos por CPF.