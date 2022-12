Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz faz concerto de Natal

Os clássicos ‘Noite Feliz’, de Gruber, e ‘Bate o Sino’ de James Pierpont estarão no repertório do “Concerto de Natal” que a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP) realizará nesta terça-feira (20) sob a regência do maestro Miguel Campos Neto e a participação especial dos solistas Lys Nardoto e Márcio Carvalho. A apresentação, que inicia às 20h, no TP, encerra a temporada 2022 da orquestra.

O espetáculo é realizado dentro do Preamar das Festas, do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), em parceria com a Academia Paraense de Música (APM) e o apoio da Prefeitura de Parauapebas.

Entre as músicas que vão celebrar a noite está uma suíte de sete movimentos de “Quebra-Nozes”, do compositor russo Piotr Ilitch Tchaikovski. Em seguida, o clima natalino invade o concerto com "Seleção de Natal”, trabalho para grande orquestra e coro que reúne músicas conhecidas do publico em um pot-pourri com arranjo do maestro brasileiro Roberto Tibiriçá (1954), da Academia Brasileira de Música.

O tenor Márcio Carvalho e a soprano Lys Nardoto terão participação especial. (Divulgação)

“Música natalina não é simplesmente aquela música popular feita por algum compositor que tenha a letra sobre o Natal. Também tem algumas músicas ditas eruditas que ficaram marcadas com a época do Natal, muitas vezes pela sua temática, é o caso do balé

'Quebra-nozes', que a gente ouve um trechinho e reconhece imediatamente como sendo uma música de Natal, mas é uma música erudita”, disse o maestro.

“Gosto de definir um concerto como uma celebração, porque estamos celebrando um encontro do nosso trabalho e da nossa música com o público. Uma orquestra só vive se ela estiver tocando e é isto que queremos esta noite, passar com a nossa arte, toda a esperança

para o ano que se inicia”, acrescentou. “Esta apresentação também celebrar o ano de 2022 e acima de tudo, o cumprimento da nossa função social que é disseminar a música clássica para todas as camadas da sociedade”, finalizou ampos Neto.

Agende-se:

Concerto “Seleção de Natal” da Oorquestra Sinfônica do Theatro da Paz sob a regência de Miguel Campos Neto

Data: terça-feira, 20

Hora: 20h

Local: Theatro da Paz

Ingressos a R$ 2,00 à venda no site ticketfacil.com.br e na bilheteria do teatro a partir das 9h da manhã do dia 20. Limitado a dois ingressos por CPF.