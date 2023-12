Espetáculo de dança mostra os encantos culturais de Belém no Theatro da Paz

Levar o público para uma imersão cultural que revela Belém do Pará como um tesouro de histórias, tradições e encantos é a principal proposta do espetáculo de dança “Belém, Um Mosaico de Marias”, que chega aos palcos do Theatro da Paz neste domingo, 10, a partir das 19h. O espetáculo é promovido pelo Espaço de Dança do Grêmio Português e os ingressos já estão disponíveis no site ticket fácil e bilheteria do teatro.

Composto por bailarinos do clube Grêmio Literário Português, a peça une o balé clássico com as danças folclóricas e populares, além de mostrar a jornada de Maria, uma turista portuguesa, que ao visitar o Pará, reencontra seu amigo de infância, Manuel. Juntos, embarcam em uma viagem por algumas ruas da capital paraense, mergulhando em sua riqueza histórica, cultural e artística, transitando entre o real e o imaginário.

Segundo o coreógrafo e diretor do espetáculo, Marcelo Riva, a ideia da mostra surgiu a partir de uma conversa entre ele e os professores Alice Geocasta, William Quadros e coreografo convidado Marcos Maciel. “Durante o bate-papo, tivemos a brilhante ideia de fazer um espetáculo regional, diferente, contando a história de uma portuguesa que desembarca em Belém”, explicou. O diretor destacou ainda que a escolha da personagem portuguesa foi uma maneira de homenagear o Clube do Grêmio.

Riquezas culturais de Belém

Marcelo ressaltou ainda que o público vai se encantar, querer dançar e ainda se emocionar com a história, alegre e colorida no palco do Theatro da Paz. “Nosso intuito é mostrar a riqueza que existe na nossa cidade através da dança, mas com um jeitinho especial: a trilha sonora será apresentada ao vivo Grupo de Tradições Amazônica Mapinguary”, declarou o coreógrafo e diretor.

Além dos personagens principais, os bailarinos e bailarinas pretendem mostrar no palco, as técnicas absorvidas durante as aulas. Esse já é o sétimo espetáculo apresentado pelo Grêmio Literário Português. O clube é o único do Estado do Pará que oferece aos seus associados a dança como modalidade recreativa e de formação profissional para bailarinos, através do método da “Royal Academy of Dance”.

Marcelo Riva tem 35 anos de experiência na dança, é professor, bailarino e coreógrafo. Possui formação Escola de Bailados em Dijon na França e pela Royal Academy of Dance.

O Theatro da Paz, projetado pelo engenheiro pernambucano José Tibúrcio Pereira Magalhães no estilo neoclássico, é considerado um dos mais bonitos do Brasil. E constantemente recebe espetáculos de dança nacionais e regionais para reforçar ainda mais a representatividade e a valorização da arte na região paraense.

Agende-se

Espetáculo de dança “Belém, um mosaico de Marias”

Data: 10/12

Hora: 19h

Local: Theatro da Paz

Ingressos:

Plateia: R$ 130

Varanda: R$ 110

Frisas: R$ 110

Camarote de 1ª: R$ 100

Camarote de 2ª: R$ 90

Paraíso: R$ 80