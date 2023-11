Espetáculo ‘Zoom’ sobre deficiência visual e acessibilidade chega a Belém nesta semana

A performance artística “Zoom: espetáculo-instalação em dança” chega a Belém no próximo domingo, 3. Criado e protagonizado pela paraense Socorro Lima, artista com deficiência visual congênita, o espetáculo é feito sob o olhar da pessoa com baixa visão e discute sobre acessibilidade por meio da dança.

Socorro produziu “Zoom” com inspirações em tecnologias assistivas, como a ampliação de documentos e imagens em aparelhos eletrônicos. A apresentação, premiada pela Fundação Cultural do Pará (Prêmio FCP), transita entre dança e instalação sensorial. A criação de um espaço de representatividade e autonomia para pessoas com deficiência (PcD) é um dos pilares de “Zoom”.

O processo criativo do espetáculo foi tranquilo, segundo Socorro. Em “Zoom”, a artista traz ao público sua vivência enquanto PcD em três atos: o primeiro fala sobre capacitismo, o segundo aborda as barreiras arquitetônicas e o terceiro traz ao público a instalação. “Todas são importantes, mas o que me toca mais é a primeira cena, quando eu falo das barreiras atitudinais”, diz.

“As barreiras atitudinais são o preconceito, o capacitismo. Tem, em relação à pessoa com deficiência, de achar que nós não temos a capacidade de executar tal tarefa, de executar um trabalho, de ter profissão, de estar desenvolvendo os projetos”, explica Socorro.

Ensinar pessoas sem deficiência como podem trabalhar com PcDs não é o que Socorro quer. Ela ressalta que seu desejo é compartilhar da sua trajetória com o espetáculo, mostrando ao público que é possível pessoas com deficiência terem seus trabalhos artísticos reconhecidos.

A artista não deixa de lembrar daqueles que estiveram com ela durante a criação e execução de “Zoom” e conta que fica muito feliz com a oportunidade. “Ele não é construído sozinho, mesmo que eu seja protagonista. A ideia é minha, mas eu não chego sozinha para construir tudo”, relata.

A performance é originada a partir do projeto “Tap Zoom”, selecionado pelo edital Itaú Cultural “Entre Arte e Acesso”, em 2021. O “Tap Zoom” foi apresentado em São Paulo, na sede do Instituto.

Como um projeto de continuidade, “Zoom” propõe a ressignificação do pensamento sobre pessoas com deficiência visual, com apresentação de possibilidades e autonomia por meio da dança. O objetivo do espetáculo, de acordo com Socorro, é mostrar que PcDs têm anseios, sonhos e ideias, além da capacidade de executá-los. O espetáculo já passou pelos municípios de Castanhal e Salinópolis, no interior do estado.

Socorro iniciou sua carreira em 2007 como intérprete-criadora na Cia de Dança Corpus Sensorialis, antigo Grupo de Dança Passos para a Luz. Para 2024, a artista já tem planos, como promover outros processos e oficinas e compartilhar metodologias já utilizadas por ela. “Se tem projeto novo vindo? Tem, sim. E eu vou deixar todos na curiosidade para saberem depois os projetos que estão vindo”, conclui.

Serviço

“Zoom: espetáculo-instalação em dança sob o olhar da pessoa com baixa visão”

Data: 03 de dezembro, domingo

Horários: 18h e 19h30

Local: Espaço das Artes de Belém (Rua Tiradentes, 35 - Reduto - Belém, Pará)

Entrada franca

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)