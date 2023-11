Paratleta de Dança Inclusiva apoiado pelo governo do Estado conquista ouro em Campeonato Mundial

Com o apoio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) do Governo do Pará, o paratleta de dança inclusiva, David Pontes, representou o Brasil e conquistou a medalha de ouro no Campeonato Mundial de Paradança realizado em Gênova, na Itália, competindo com outros 24 países.

Essa conquista é histórica para a modalidade de paradança tanto no estado do Pará quanto no Brasil. É a primeira vez que um brasileiro alcança o nível mais alto do pódio em um campeonato internacional dessa modalidade, considerado o mais prestigiado para os praticantes desse esporte em todo o mundo.

David Pontes, vencedor da medalha de ouro, faz parte da Companhia Paraense de Dança Inclusiva "Do Nosso Jeito", sendo treinado pelo Professor Ricardo Reis. Ele ressaltou a sensação de realização para toda a equipe, que se empenha com dedicação e persistência para trazer conquistas como essa para o Brasil.

“Nós da Companhia do Nosso Jeito, começamos a nossa trajetória internacional em 2019. De lá para cá, trabalhamos buscando alcançar esse momento. E agora, nós estamos vivendo a realização de um sonho, uma conquista que vai mudar toda a nossa trajetória, afinal o Brasil tem um campeão mundial. Se fosse no futebol, nós teríamos direito de ter uma estrelinha a mais em cima do nosso escudo, então isso é incrível para todos nós”, revelou.

O paratleta paraense David Pontes já acumula medalhas nacionais e internacionais em várias competições de paradança. Mais uma vez, demonstrou seu talento ao alcançar um marco histórico para o país ao conquistar a medalha de ouro na categoria Single Freestyle, classe 1 - Masculino.

“Agradeço muito ao Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, e o nosso secretário. Meu muito obrigado, para mim foi uma sensação indescritível poder ouvir nosso hino nacional em um campeonato mundial, o investimento que é feito na paradança, no paradesporto, gerou isso aqui, uma medalha para Brasil e para o Pará”, destacou o atleta.

O Secretário de Estado de Esporte e Lazer, Cássio Andrade, destacou a importância do Estado em investir nos paratletas paraenses e expressou gratidão e felicidade pelo resultado alcançado pelo paratleta David Pontes.

“Este resultado comprova o quanto é importante e necessário o investimento nos paratletas. Nós todos estamos radiantes com esta conquista, é um sentimento de alegria e dever cumprido em presenciar um paratleta paraense brilhante mostrando o seu talento para o mundo e trazendo essa importante medalha para o Pará e para todo o nosso Brasil, meus parabéns ao David e a toda a equipe talentosa da Companhia do Nosso Jeito”, disse Cássio.

O Campeonato Mundial de Paradança em Gênova continua até domingo, 26 de novembro. Mais seis atletas paraenses de dança inclusiva, também patrocinados pelo Governo do Pará, competirão em diversas categorias. David Pontes aguarda outro resultado, desta vez na categoria Dup Freestyle, onde competiu com a atleta Débora Cardoso.